سابقة.. الرئيس الأمريكي ترامب ينتقد الاستيطان الإسرائيلي والسبب نقل السفارة الإسرائيلية إلى القدس ﻿

في سابقة هي الأولى من نوعها، وبعد سلسلة انتقادات لاذعة لمجموعة من المواقف، وجه ترامب مدفعيته نحو إسرائيل، وقال في حوار له اليوم الجمعة نشرته ''هافينغتون بوسط'' إن ''المساحة المتاحة محدودة، وكل مرة

شوف تيفي

في سابقة هي الأولى من نوعها، وبعد سلسلة انتقادات لاذعة لمجموعة من المواقف، وجه ترامب مدفعيته نحو إسرائيل، وقال في حوار له اليوم الجمعة نشرته "هافينغتون بوسط" إن "المساحة المتاحة محدودة، وكل مرة تؤخذ الأرض للمستوطنات فإن المساحة تقل، أنا لا أعتقد أن المضي قدما في هذا يساعد السلام، ولكننا نبحث في كل الخيارات".

ترامب قال إنه لا يريد أن يدين إسرائيل، خلال ولايته، لأن لدى إسرائيل تاريخا طويلا من الإدانات والصعوبات، مضيفا "أريد السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، داعيا الطرفين إلى "التصرف بشكل منطقي".

وردا على سؤال بشأن نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، قال الرئيس الأميركي: "أنا أفكر في الموضوع، وسنرى ماذا سيحدث، إنه ليس قرارا سهلا، لقد تم بحثه على مدى سنوات، لا أحد يريد اتخاذ هذا القرار وأنا أفكر فيه بجدية".