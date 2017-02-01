بالفيديو.. الشرطة السعودية تكذب رواية تعرض الخادمة المغربية للتعنيف ..وهذا ما قالته ﻿

كشفت وسائل إعلام سعودية، بأن المتحدث الرسمي باسم شرطة منطقة الرياض، علق على ما تم تداوله بخصوص تعرض خادمة مغربية في عقدها الثالث، لإصابات في منزل العائلة السعودية التي تعمل لديها بمدينة الرياض،

"شوف تيفي"





كشفت وسائل إعلام سعودية، بأن المتحدث الرسمي باسم شرطة منطقة الرياض، علق على ما تم تداوله بخصوص تعرض خادمة مغربية في عقدها الثالث، لإصابات في منزل العائلة السعودية التي تعمل لديها بمدينة الرياض، حيث أكد عدم وجود شبهة جنائية في الحادث.



وحسب موقع "دار الأخبار" السعودي فإن المتحدث قال إن العاملة سقطت داخل منزل كفيلها، ونُقلت إلى مدينة الملك سعود الطبية بالرياض لتلقي العلاج وحالتها الصحية مستقرة، لافتاً إلى أن الجهات المختصة في الشرطة باشرت إجراءات ضبط البلاغ ورفعت الآثار من مسرح الحادث.



وأضاف نفس المتحدث بالإشارة إلى أن الشرطة استمعت لأقوال الوافدة بحضور مندوب سفارة بلادها لمعرفة دوافع تصرفها والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية، داعياً إلى عدم الانسياق خلف الإشاعات، وأخذ المعلومات من المصادر المعتمدة.

تجدر الإشارة إلى أن السفارة المغربية بالرياض، كشفت في بيان لها، عن متابعتها لقضية العاملة المغربية، التي تم تداول مقطع فيديو صادم، ظهرت خلاله وهي في حالة صحية جد حرجة.