ترشح الوزراء للإنتخابات بالجزائر بيد بوتفليقة و مخاوف من تزوير النتائج ﻿

أثار ملف ترشح الوزراء في الانتخابات النيابية الجزائرية المقررة مطلع ماي المقبل، جدلاً في الساحة السياسية ، بحكم أن الأمر أضحى تقليداً سياسياً خلال السنوات الأخيرة، في وقت يسود الغموض مسألة دخولهم

شوف تيفي..وكالات

أثار ملف ترشح الوزراء في الانتخابات النيابية الجزائرية المقررة مطلع ماي المقبل، جدلاً في الساحة السياسية ، بحكم أن الأمر أضحى تقليداً سياسياً خلال السنوات الأخيرة، في وقت يسود الغموض مسألة دخولهم السباق باسم الحزب الحاكم هذه المرة.

وحددت الجزائر الرابع من شهر ماي القادم، موعداً لإجراء سادس انتخابات نيابية تعددية في البلاد منذ إقرار دستور الانفتاح السياسي سنه 1989، حيث أعلن جمال ولد عباس الأمين العام لحزب "جبهة التحرير الوطني" (الحاكم) أن قيادة الحزب "لم تستلم أي ملف ترشح يخص الوزراء الحاليين في الحكومة"، مضيفا أن "قرار الترشح يعود إليهم دون تدخل من قيادة الحزب" رغم أن الأخير أعلن أغلاق باب استقبال ملفات الترشح في 1 فبراير.

من جهة ثانية كشف عضو من الحزب الحاكم للأناضول إن "هناك استثناء بالنسبة لملفات الوزراء ويمكن تقديمها بعد هذا التاريخ"، حيث أن "قضية ترشح الوزراء بيد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، رئيس الحزب".

وحسب الوكالة، فجميع الإنتخابات السابقة عرفت تصاعد أصوات من أحزاب معارضة تشتكي "استغلال الوزراء لمناصبهم ووسائل الدولة من أجل الفوز"، حيث يرى الصحفي محمد مسلم، المتخصص في الشأن السياسي أن "ما يحدث حالياً بالنسبة لوزراء حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، هو أنهم لم يتلقوا الضوء الأخضر من رئيس الجمهورية للترشح من عدمه بشكل جعلهم في حيرة من أمرهم".

وخلص نصير سمارة أستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر العاصمة بأن "الأمر مرتبط بإرادة السلطة الحاكمة، فترشح الوزراء يعطي صورة سيئة عن نزاهة الموعد الانتخابي وحتى تحذيرات رئيس هيئة الانتخابات من استغلال المنصب ووسائل الدولة يبقى أمراً نظرياً كون مراقبة هذا السلوك في الواقع صعب جدا ".