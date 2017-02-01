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بعد قيادي إتحادي..إعفاء 10 مديرين دفعة واحدة من طرف أكاديمية سوس ماسة

بتاريــخ : 10 فبراير 2017 / 15:32 بعد قيادي إتحادي..إعفاء 10 مديرين دفعة واحدة من طرف أكاديمية سوس ماسة | بوليتيك
بعد قيادي إتحادي..إعفاء 10 مديرين دفعة واحدة من طرف أكاديمية سوس ماسة
علمت ''شوف تيفي'' عن إعفاء عشرة مديرين لمؤسسات تعليمية تابعين للمجال الترابي للأكاديمية، دفعة واحدة أسابيع فقط بعد إعفاء مسؤول ترابي لحزب الإتحاد الإشتراكي بطاطا.

شوف تيفي

 

علمت "شوف تيفي" عن إعفاء عشرة مديرين لمؤسسات تعليمية تابعين للمجال الترابي للأكاديمية، دفعة واحدة أسابيع فقط بعد إعفاء مسؤول ترابي لحزب الإتحاد الإشتراكي بطاطا.

وأكد المدير الجهوي المكلف بتسيير أكاديمية جهة سوس ماسة، في إتصال هاتفي مع "قناة شوف تيفي" إعفاء الأكاديمية لعشرة مديرين لمؤسسات تعليمية عمومية دفعة واحدة، حيث أفاد المسؤول المكلف بمهام تسيير قطاع التعليم بالجهة، أن " المديرين المكلفين تم إعفاؤهم من مهامهم لكن مع المحافظة على إطارهم الأصلي"، إذ سيعودون إلى ممارسة وظيفتهم قبل تعيينهم كمديرين للمؤسسات التعليمية.

وأجاب المدير المكلف عن سؤال "لشوف تيفي" عن أسباب إعفاء المديرين العشرة، بالقول "أن الإدارة عندما ترى الأهداف التي سطرتها لم تنجح بالشكل المرغوب فيه تقوم بإعادة الهيكلة"، مؤكدا أن الإعفاء لم يكن لأسباب سياسية أو تنظيمية، بل هو قرارات إدارية صرفة.

هذا، وكشفت مصادر مطلعة، أن المديرين العشرة المعفيين من مهامهم، موزعين بين أربعة مؤسسات تعليمية، بمدينة تارودانت وستة آخرين بإقليم إنزكان والمناطق المجاورة.

وتأتي سلسلة الإعفاءات المفاجئة الجديدة، تزامنا والضجة التي أقيمت بعد إعفاء مدير ثانوية محمد السادس التأهيلية بطاطا "م، ج"، والذي يشغل في الآن نفسه الكاتب الإقليمي لحزب الإتحاد الإشتراكي بالمدينة، حيث أصدر أساتذة الثانوية بيانا وقعته ست نقابات تعليمية بالإقليم، نددوا فيه بالإعفاء الذي وصفوه "بالتعسفي لمدير المؤسسة، معتبرين ذلك شططا في استعمال السلطة وجب التراجع عنه فورا" استنادا لبيان موقع من طرف ست نقابات تعليمية.


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‫شوف تيفي

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الإعفاء الأكاديمية طاطا المفاجئةالمدير الإقليم شوف تيفي

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