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عشر سنوات حبسا نافذا لبنعلي وزوجته

بتاريــخ : 10 فبراير 2017 / 15:22 عشر سنوات حبسا نافذا لبنعلي وزوجته | دولي
عشر سنوات حبسا نافذا لبنعلي وزوجته
أدانت المحكمة الابتدائية بتونس ،أمس الخميس، الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي بـعشر سنوات لكل منهما في قضية فساد جديدة غيابيا ، كما قضت نفس المحكمة في القضية ذاتها بسجن نذير

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أدانت المحكمة الابتدائية بتونس ،أمس الخميس، الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي بـعشر سنوات لكل منهما في قضية فساد جديدة غيابيا ، كما قضت نفس المحكمة في القضية ذاتها بسجن نذير حمادة ،وزير بيئة في عهد بن علي،خمس سنوات، وأسماء محجوب قريبة ليلى الطرابلسي ثلاث سنوات، وثلاث سنوات لمدير سابق بوزارة البيئة.

وذكرت وسائل إعلام تونسية أن هذه القضية تتعلق بجرائم فساد مالي وإداري في قطاع البيئة وتتعلق بتأجير وزارة البيئة لعقارات تملكها لأقارب ليلى الطرابلسي دون وجه حق قانوني، مشيرة إلى أنه سبق صدور أحكام غيابية بالسجن في تونس ضد بن علي وزوجته في قضايا فساد.

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