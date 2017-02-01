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انفراد.. لورا بريول تتهرب من المواجهة والقضاء الفرنسي مطالب بالحسم في قضية سعد المجرد..وهذه هي التفاصيل الجديدة

بتاريــخ : 10 فبراير 2017 / 15:12 انفراد.. لورا بريول تتهرب من المواجهة والقضاء الفرنسي مطالب بالحسم في قضية سعد المجرد..وهذه هي التفاصيل الجديدة | ثقافة و فنون
انفراد.. لورا بريول تتهرب من المواجهة والقضاء الفرنسي مطالب بالحسم في قضية سعد المجرد..وهذه هي التفاصيل الجديدة
في جديد قضية الفنان المغربي سعد المجرد المعتقل بسجن فلوري بباريس، علمت ''شوف تيفي'' بأن الفتاة الفرنسية ''لورا بريول'' قد لا تحضر للمثول أمام قاضي التحقيق الأسبوع المقبل، وذلك في محاولة منها التملص من

"شوف تيفي"

 

في جديد قضية الفنان المغربي سعد المجرد المعتقل بسجن فلوري بباريس، علمت "شوف تيفي" بأن الفتاة الفرنسية "لورا بريول" قد لا تحضر للمثول أمام قاضي التحقيق الأسبوع المقبل، وذلك في محاولة منها التملص من تحديد موعد نهائي للمواجهة بينها وبين المجرد.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن هناك احتمالا كبيرا بأن يَنوب عن لورا بريول المحامي المكلف بالدفاع عنها خلال موعدها مع قاضي التحقيق، موضحا بأن الاستدعاء الذي توصلت به لا يلزمها بالحضور الإجباري.

وأوضح ذات المصدر بأن القضاء الفرنسي وأمام تهرب الفتاة الفرنسية من الحضور فهو مطالب باتخاذ خطوة الإفراج عن المجرد ومتابعته في حالة سراح إلى غاية تحديد موعد رسمي للمواجهة.

تجدر الإشارة إلى أن الفنان سعد المجرد، سيمثل يوم 27 من فبراير الجاري أمام قاضي التحقيق، وذلك بعد نهاية التحقيقات التي قامت بها الشرطة الفرنسية.

 

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‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي القضاء الفرنسي متابعة الموادهة قاضي التحقيق لورا بريول

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