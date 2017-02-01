هيئات حقوقية تطالب بإنصاف الطفل الذي تعرض لاعتداء بقلعة السراغنة على يد زوجة أبيه ﻿

طالبت هيئات حقوقية وفعاليات مدنية بفتح تحقيق في قضية الطفل الذي تعرض للتعنيف من قبل زوجة أبيه بقلعة السراغنة .
شوف تيفي
طالبت هيئات حقوقية وفعاليات مدنية بفتح تحقيق في قضية الطفل الذي تعرض للتعنيف من قبل زوجة أبيه بقلعة السراغنة .
وأوضحت مصادر مطلعة لـ " شوف تيفي " أن وقائع هذه النازلة تعود عندما أسر الطفل لخالته على أنه تعرض للضرب من قبل زوجة أبيه بعد اكتشافها لآثار الضرب بادية على جسمه ، مضيفة أن خالته بادرت إلى تقديم شكاية في الموضوع لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية لقلعة السراغنة مرفقة بشهادة طبية تتبث تعرض الضحية للتعنيف ، لكن المحكمة قررت حفظ الملف .
واستنادا إلى المصادر ذاتها من المنتظر أن تنظم هيئات حقوقية وجمعوية وقفة احتجاجية تطالب فيها بإنصاف الطفل الضحية .
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