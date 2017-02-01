مثير..حالات إغماء بين صفوف التلاميذ داخل مؤسسة تعليمية بسبب الجن..وها شنو دارو الأساتذة ﻿

"شوف تيفي"
كشف موقع النهار الجزائري، عن إغماء عشرات من طالبات مدرسة ثانوية بمدينة الشبلي، في ولاية البليدة شمالي الجزائر، أثار حالة من الرعب لدى الأساتذة.
وحسب الموقع ذاته فإن شهود عيان، قالوا إنه أثناء دخول الطالبات إلى ثانوية الشهيدة حسيبة بن بوعلي، سقط العشرات منهم، وأغمى عليهن دون معرفة السبب الحقيقي لهذه الحادثة.
وأضاف ذات المصدر بأن الأجهزة الأمنية، هرعت إلى المدرسة، وتم فتح تحقيق لمعرفة السبب الحقيقي لحالات الإغماء، والذي لم يجد الأطباء، والأجهزة الأمنية لها أي تفسير.
وأكد الموقع الجزائري بأن طلبة الثانوية، قالوا إن المتسبب الرئيسي لحالات الإغماء، هو كون مدرستهم "مسكونة بالجن"، وهوما جعل الأساتذة يقومون بشتغيل هواتفهم النقالة، وتشغيل تلاوة سورة البقرة من أجل "طرد الجن" من المدرسة.
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