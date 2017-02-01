فعل لا أخلاقي يهز أحد أحياء الدار البيضاء قبل صلاة الجمعة ﻿

شوف تيفي:
علمت" شوف تيفي" أن مجموعة من المواطنين بمنطقة بوسكورة عثروا في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة على قط صغير به أعمال سحر و شعوذة.
و حسب مصادرنا الخاصة، فقد تم العثور على القط و هو يتلوى من شدة الألم حيث استخدمه مشعوذون في أعمال الدجل و فمه مخاطا بعدما دسوا فيه صور شخصين مرفوقة بطلاسيم سحرية.
و كانت مثل هذه القضية قد تفجرت سنة 2015 للكلب "راي” الذي عثر عليه بالبيضاء في حالة صحية حرجة بعدما فقأت عينه اليسرى وخيط فمه بعد استخدام مشعوذون أعمال سحر و شعوذة.
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