فعل لا أخلاقي يهز أحد أحياء الدار البيضاء قبل صلاة الجمعة ﻿

علمت'' شوف تيفي'' أن مجموعة من المواطنين بمنطقة بوسكورة عثروا في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة على قط صغير به أعمال سحر و شعوذة.

شوف تيفي:

علمت" شوف تيفي" أن مجموعة من المواطنين بمنطقة بوسكورة عثروا في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة على قط صغير به أعمال سحر و شعوذة.

و حسب مصادرنا الخاصة، فقد تم العثور على القط و هو يتلوى من شدة الألم حيث استخدمه مشعوذون في أعمال الدجل و فمه مخاطا بعدما دسوا فيه صور شخصين مرفوقة بطلاسيم سحرية.

و كانت مثل هذه القضية قد تفجرت سنة 2015 للكلب "راي” الذي عثر عليه بالبيضاء في حالة صحية حرجة بعدما فقأت عينه اليسرى وخيط فمه بعد استخدام مشعوذون أعمال سحر و شعوذة.