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فعل لا أخلاقي يهز أحد أحياء الدار البيضاء قبل صلاة الجمعة

بتاريــخ : 10 فبراير 2017 / 14:25 فعل لا أخلاقي يهز أحد أحياء الدار البيضاء قبل صلاة الجمعة | مجتمع
فعل لا أخلاقي يهز أحد أحياء الدار البيضاء قبل صلاة الجمعة
علمت'' شوف تيفي'' أن مجموعة من المواطنين بمنطقة بوسكورة عثروا في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة على قط صغير به أعمال سحر و شعوذة.

شوف تيفي:

 

علمت" شوف تيفي" أن مجموعة من المواطنين بمنطقة بوسكورة عثروا في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة على قط صغير به أعمال سحر و شعوذة.

و حسب مصادرنا الخاصة، فقد تم العثور على القط و هو يتلوى من شدة الألم حيث استخدمه مشعوذون في أعمال الدجل و فمه مخاطا بعدما دسوا فيه صور شخصين مرفوقة بطلاسيم سحرية.

و كانت مثل هذه القضية قد تفجرت سنة 2015 للكلب "راي” الذي عثر عليه بالبيضاء في حالة صحية حرجة بعدما فقأت عينه اليسرى وخيط فمه بعد استخدام مشعوذون أعمال سحر و شعوذة.

 

 

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