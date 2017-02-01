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نشرة خاصة.. زخات مطرية ورياح قوية وتساقطات ثلجية بعدد من مناطق المملكة ما بين اليوم الجمعة و الأحد

بتاريــخ : 10 فبراير 2017 / 13:49 نشرة خاصة.. زخات مطرية ورياح قوية وتساقطات ثلجية بعدد من مناطق المملكة ما بين اليوم الجمعة و الأحد | مجتمع
نشرة خاصة.. زخات مطرية ورياح قوية وتساقطات ثلجية بعدد من مناطق المملكة ما بين اليوم الجمعة و الأحد
أعلنت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الجمعة، في نشرة خاصة، أنه يتوقع نزول زخات مطرية قوية (60 إلى 160 ملمتر) وهبوب رياح قوية (60 إلى 90 كلم/الساعة) وتساقطات ثلجية (30 إلى 80 سنتمتر)، بعدد من مناطق

"شوف تيفي"+"و م ع"


أعلنت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الجمعة، في نشرة خاصة، أنه يتوقع نزول زخات مطرية قوية (60 إلى 160 ملمتر) وهبوب رياح قوية (60 إلى 90 كلم/الساعة) وتساقطات ثلجية (30 إلى 80 سنتمتر)، بعدد من مناطق المملكة ما بين اليوم الجمعة وبعد غد الأحد.

وأوضحت المديرية أن أمطارا تتراوح مقاييسها محليا بين 60 و160 ملمتر، مع زخات قوية وأحيانا عاصفية، ستهم، ابتداء من يوم غد السبت على الساعة الثالثة صباحا إلى منتصف ليل يوم الأحد، أقاليم الصويرة وأكادير إدا اوتانان وشتوكة آيت باها وإنزكان آيت ملول، وتارودانت، وآسفي وشيشاوة والحوز وورزازات وتنغير وتيزنيت وسيدي إفني.

كما توقعت المديرية تساقطات ثلجية بالمرتفعات التي يتجاوز ارتفاعها 1700 متر، تتراوح محليا بين 30 و80 سنتمترا بين يومي السبت والأحد، بأقاليم الحوز وتارودانت وشيشاوة وأزيلال وورزازات وتنغير وميدلت وبني ملال وإفران وتازة (بويبلان) وبولمان والحسيمة.

وفي نشرتها الخاصة، أبرزت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية أيضا أن رياحا قوية (60 إلى 90 كلم/الساعة) يرتقب أن تهم، ما بين منتصف نهار ومنتصف ليل اليوم الجمعة، أقاليم فكيك والرشيدية وزاكورة وجرادة وميدلت، مسجلة أن هذه الرياح القوية ستهم ابتداء من يوم السبت (منتصف النهار) إلى منتصف ليل يوم الأحد، كلا من أقاليم طرفاية وطانطان والعيون والصويرة وآسفي وشيشاوة والحوز وفكيك وجرادة.

 

 

 

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