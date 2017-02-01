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صادم..قبل عيد الحب: فتاة في حالة سكر حاولت الانتحار بسبب حبيبها في مراكش

بتاريــخ : 10 فبراير 2017 / 13:46 صادم..قبل عيد الحب: فتاة في حالة سكر حاولت الانتحار بسبب حبيبها في مراكش | حوادث و حقوق
صادم..قبل عيد الحب: فتاة في حالة سكر حاولت الانتحار بسبب حبيبها في مراكش
شهدت إحدى الإقامات السكنية، بحي جليز بمدينة مراكش، خلال الأسبوع الجاري، واقعة جد خطيرة، بطلتها شابة في مقتبل العمر، حاولت الانتحار برمي نفسها من أعلى عمارة.

"شوف تيفي"

شهدت إحدى الإقامات السكنية، بحي جليز بمدينة مراكش، خلال الأسبوع الجاري، واقعة جد خطيرة، بطلتها شابة في مقتبل العمر، حاولت الانتحار برمي نفسها من أعلى عمارة.

وحسب مصادر محلية مراكشية فإن الفتاة كانت في حالة سكر طافح، وهددت بالانتحار بسبب خلافها مع عشيقها الذي يحمل الجنسية الفرنسية.

وأضافت المصادر ذاتها بأن سكان الإقامة السكنية، أبلغوا المصالح الأمنية التي حلت بعين المكان وقامت بفتح تحقيق للكشف عن الظروف والملابسات التي جعلت الفتاة تحاول الانتحار.

 

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