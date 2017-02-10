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تفاصيل جديدة بخصوص تفكيك عصابة في سطات و هذا ما تم حجزه من الكيف والحشيش والماحيا

بتاريــخ : 10 فبراير 2017 / 13:22 تفاصيل جديدة بخصوص تفكيك عصابة في سطات و هذا ما تم حجزه من الكيف والحشيش والماحيا | مجتمع
تفاصيل جديدة بخصوص تفكيك عصابة في سطات و هذا ما تم حجزه من الكيف والحشيش والماحيا
في جديد تفكيك المديرية العامة للأمن الوطني لشبكة إجرامية تنشط في مجال الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية بسطات، تحصلت ''شوف تيفي'' على مجموعة من الصور التي تظهر أهم المحجوزات الجديدة خلال هذه

"شوف تيفي"+"و م ع"

 

في جديد تفكيك المديرية العامة للأمن الوطني لشبكة إجرامية تنشط في مجال الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية بسطات، تحصلت "شوف تيفي" على مجموعة من الصور التي تظهر أهم المحجوزات الجديدة خلال هذه العملية التي وقعت فصولها في دوار الدرارنة بسطات، أمس الخميس.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن هذه العملية، أسفرت عن ارتفاع في عدد المحجوزات، حيث تمكنت المصالح الأمنية من حجز سيارة ثالثة من نوع VOLKSWAGEN Golf 5و56 قنينة من حجم 75 ملمتر من مسكر VODKA نوع  Anastasia ، و30 قنينة من حجم 50 ملمتر من نفس المسكر، إضافة إلى حجز ما يناهز 200 لتر من مسكر ماء الحياة معبأة في أكياس بلاستيكية

وفي تفاصيل هذه العملية فإن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة سطات، تمكنت  زوال أمس الخميس، من توقيف ثمانية أشخاص، من ذوي السوابق القضائية العديدة والمبحوث عنهم على الصعيد الوطني، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في مجال الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن عمليات التفتيش المنجزة بمنازل المشتبه فيهم، الذين جرى توقيفهم بدوار الدرارنة بمدينة برشيد، أسفرت عن حجز 60 كيلوغراما من مخدر الكيف، و625 قرصا مخدرا، و170 لترا من مسكر ماء الحياة، ونصف كيلوغرام من مخدر الحشيش، وسيارتين، و15 سكينا من مختلف الأحجام، وعبوتين للغاز المسيل للدموع، بالإضافة إلى مواد بلاستيكية تستعمل في تلفيف المخدرات.

وأضاف البلاغ أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما لازالت الأبحاث والتحريات متواصلة لتوقيف جميع المتورطين المحتملين في هذه الشبكة الإجرامية.

وذكر المصدر ذاته بأن هذه العملية تندرج في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لمكافحة جرائم الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.

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