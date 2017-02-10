بالصور.. حادثة سير جد خطيرة بطنجة..وها شنو وقع ﻿

"شوف تيفي"
تعرضت سيارة أجرة صغيرة بمدينة طنجة اليوم الجمعة، لحادثة سير جد خطيرة، كادت أن تودي بحياة سائقها.
وفي تفاصيل هذه الحادثة، فإن سيارة رباعية الدفع، كانت تسير بسرعة جنونية، اصطدمت بالقوة بسيارة أجرة صغيرة، قبل أن تفر من عين المكان إلى وجهة غير معلومة.
وتظهر صور الحادثة، مدى خطورتها، والخسائر المادية الجسيمة التي لحقت بسيارة الأجرة الصغيرة نتيجة تهشمها بالكامل من الجهة الخلفية.
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