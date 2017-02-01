عاجل.. محمد مماد يكشف تفاصيل مثيرة بخصوص الصحفية المتدربة التي تتهمه رفقة مدير دوزيم سليم الشيخ بالتحرش بها واغتصابها ﻿

كشف محمد مماد مدير قناة الأمازيغية لشوف تيفي اليوم الجمعة، في رده على اتهامه بالتحرش بصحافية متدربة تدعى سلوى، إنه لا يعرف هذه الأخيرة ولم يسبق له مشاهدتها خلال فترة عمله بالقناة الثانية دوزيم.

"شوف تيفي"

كشف محمد مماد مدير قناة الأمازيغية لشوف تيفي اليوم الجمعة، في رده على اتهامه بالتحرش بصحافية متدربة تدعى سلوى، إنه لا يعرف هذه الأخيرة ولم يسبق له مشاهدتها خلال فترة عمله بالقناة الثانية دوزيم.

وأوضح مماد بأن المئات من الصحافيين المتدربين والمتدربات، مروا حينما كان بالقناة الثانية، وبالتالي فإنه لا يتذكر مشاهدته للصحافية سلوى التي تتهمه بالتحرش .

وأكد مماد بأن القضاء سيكون الحكم الفاصل بينه وبين "سلوى" التي ستكون مطالبة بتقديم أدلة أمام المحكمة، مشيرا إلى أنه سيطالب بتعويضات مادية كبيرة بسبب الضرر الذي لحقه.

وعبر نفس المتحدث عن استغرابه لاستغلال البعض مواقع التواصل الاجتماعي لتلفيق التهم، وهو ما قامت به "سلوى" على حد تعبيره، حيث ظهرت وبعد مرور سنوات طويلة من قضائها لفترة تدريب بالقناة الثانية، لتحاول تشويه سمعته وسمعة مدير القناة سليم الشيخ.