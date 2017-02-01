خاص..بعد إستعدادات أخنوش وتفاؤل بن كيران..الحكومة ترى النور قريبا ﻿

كشفت مصادر مطلعة، عن لقاء قريب مرتقب بين رئيس الحكومة المعين عبد الإله بن كيران ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار لإستئناف مشاورات تشكيل الحكومة بعد أكثر من أربعة أشهر من البلوكاج الحكومي.

شوف تيفي



كشفت مصادر مطلعة، عن لقاء قريب مرتقب بين رئيس الحكومة المعين عبد الإله بن كيران ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار لإستئناف مشاورات تشكيل الحكومة بعد أكثر من أربعة أشهر من البلوكاج الحكومي.

وأفادت ذات المصادر، أن تحركات سرية ومبادرات تجري على قدم وساق وراء الكواليس، لإستئناف مشاورات تشكيل الحكومة، حيث ينتظر أن يجتمع رئيس الحكومة المعين مع زعماء الأحزاب المعنية بتشكيل الحكومة، خاصة رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار.

وقالت ذات المصادر القريبة من مشاورات تشكيل الحكومة، أن التصريحين الأخيرين لكل من عبد الإله بن كيران وعزيز أخنوش على قناة "شوف تيفي"، أحيت الأمال بشكل قوي لعودة الطرفين إلى المفاوضات، حيث أن أخنوش عبر في تصريحه عن إستعداده للمساعدة وتسهيل مأمورية تشكيل الحكومة برئاسة عبد الإله بن كيران الأخير الذي صرح يوم أمس كذلك "لقناة شوف تيفي" بوجود أمل في الخروج من التعثر والأزمة التي تعيش على إيقاعها مشاورات تشكيل الحكومة منذ أربعة أشهر تقريبا.

وأوضحت ذات المصادر، أن التصريحين الذين بتثهما "قناة شوف تيفي" بشكل حصري، يكشفان على الأقل بوجود إستعداد وقبول للطرفين بالعودة إلى مشاورات تشكيل الحكومة، بعد قطيعة دامت أكثر من شهرين تقريبا، حيث أن البلاغ السابق لبن كيران والمعنون "بإنتهى الكلام" وتصريح آخر لأخنوش بعبارة "كارطون روج" أي "الورقة الحمراء"، جعل العديد من المتتبعين يفقدون الأمل في عودة الطرفين للمفاوضات.

وأضافت ذات المصادر، أن الأيام القليلة المقبلة، ستشهد إنفراجا حقيقيا في مسار تشكيل الحكومة وعودة الأطراف المعنية لطاولة المفاوضات، خاصة وأن أخنوش أكد في تصريحه، بأن "التفاصيل الصغيرة في مفاوضات تشكيل الحكومة سيتم تجاوزها"، ما يعني أن الحكومة الثانية برئاسة عبد الإله بن كيران ستدخل منعطفا جديدا وحاسما، سينتهي لامحالة بإخراجها لأرض الوجود.

