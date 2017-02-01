 فيديو جد صادم يهز الفايسبوك..شوفو ''مشرملة'' هازا جنوية بإحدى المدن المغربية وكتعربد في الشارع ﻿
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فيديو جد صادم يهز الفايسبوك..شوفو ''مشرملة'' هازا جنوية بإحدى المدن المغربية وكتعربد في الشارع

بتاريــخ : 10 فبراير 2017 / 12:17 فيديو جد صادم يهز الفايسبوك..شوفو مشرملة هازا جنوية بإحدى المدن المغربية وكتعربد في الشارع | مجتمع
فيديو جد صادم يهز الفايسبوك..شوفو ''مشرملة'' هازا جنوية بإحدى المدن المغربية وكتعربد في الشارع
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، اعتبره النشطاء جد صادم، ظهرت خلاله فتاة أطلقوا عليها لقب ''المشرملة'' وهي تحمل سكينا من الحجم الكبير خلال عربدتها بأحد الأحياء الشعبية

''شوف تيفي''

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، اعتبره النشطاء جد صادم، ظهرت خلاله فتاة أطلقوا عليها لقب ''المشرملة'' وهي تحمل سكينا من الحجم الكبير خلال عربدتها بأحد الأحياء الشعبية بالمغرب.

وتفاعل النشطاء بشكل كبير مع هذا الفيديو، حيث عبر الجميع عن استيائهم الشديد من الطريقة التي كانت تعربد بها هذه الفتاة وهي تحمل سكينا من الحجم الكبير.

ووصف نشطاء آخرون في تفاعلهم مع الفيديو، الطريقة التي كانت تعربد بها الفتاة أمرا مسيئا لصورة المرأة التي عهد المغاربة رؤيتها هادئة ولا تقوم بأفعال يقوم بها بعض الرجال الخارجين عن القانون كالعربدة وحمل الأسلحة البيضاء.

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‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الأسلحة البيضاء النشطاء المشرملة

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