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لهذا السبب حل الكاتب العام لوزارة الصحة بأكادير

بتاريــخ : 10 فبراير 2017 / 11:59 لهذا السبب حل الكاتب العام لوزارة الصحة بأكادير | مجتمع
لهذا السبب حل الكاتب العام لوزارة الصحة بأكادير
كما سبق وكشفت ''شوف تيفي'' في مقال حصري يوم أمس الخميس 9 فبراير 2017، حل الكاتب العام لوزارة الصحة بمدينة أكادير.

شوف تيفي


كما سبق وكشفت "شوف تيفي" في مقال حصري يوم أمس الخميس 9 فبراير 2017، حل الكاتب العام لوزارة الصحة بمدينة أكادير.

وكشفت مصادر مسؤولة، حضرت الإجتماع المغلق الذي جمع الكاتب العام لوزارة الصحة بجميع المسؤولين عن القطاع بجهة سوس ماسة بأحد الفنادق الفخمة على الشريط الساحلي للمدينة، حيث ناقش المسؤول مع الحاضرين للقاء، الوضع الصحي والسبل الكفيلة بتخطي مجمل الإكراهات التي يعاني منها القطاع.

وقالت ذات المصادر، أن الكاتب العام دعا كل من المدير الجهوي للصحة بجهة سوس ماسة، ومندوبي القطاع بكل من أكادير وتزنيت وإنزكان وطاطا وتارودانت وكذا بعض الأطر الصحية بالمديرية الجهوية، "دعا" إلى مضاعفة الجهود المبذولة للرقي بالخدمات الصحية بجهة سوس لتساير ركب الجهات الأخرى، لأن الوضع الحالي بالجهة لايرتقي لتطلعات الساكنة أولا والمسؤولين المركزيين ثانيا، وفق ذات المصدر.

وأوضحت ذات المصادر، أن من بين الحاضرين للإجتماع المغلق الذي نظم مساء أمس الخميس، أطر إحدى الشركات المكلفة بإحداث دراسات ميدانية حول القطاع الصحي، حيث ينتظر أن يزور المؤسسات الصحية بجهة سوس ماسة أطر تابعة للشركة لتقييم الخدمات الصحية بالجهة والقيام بدراسة ميدانية، في ظل المؤشرات الصحية المقلقلة بجهة سوس ماسة، بالمقارنة مع بعض الجهات الأخرى.


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