مندوبية السجناء :نزلاء السجن المحلي ''العرجات 1'' يتمتعون بحقوقهم على قدم المساواة وملزمون باحترام قواعد الانضباط ﻿

أكدت إدارة السجن المحلي ''العرجات 1 '' أنها بقدر ما تحرص على تمتيع كافة نزلاء السجن بحقوقهم المنصوص عليها في القانون على نفس قدم المساواة، فإنها تفرض عليهم جميعا احترام قواعد الانضباط بالمؤسسة.

شوف تيفي:



أكدت إدارة السجن المحلي "العرجات 1 " أنها بقدر ما تحرص على تمتيع كافة نزلاء السجن بحقوقهم المنصوص عليها في القانون على نفس قدم المساواة، فإنها تفرض عليهم جميعا احترام قواعد الانضباط بالمؤسسة.

وأوضحت إدارة المؤسسة، في بلاغ للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بشأن ما نشر بعدد من المواقع الإخبارية الالكترونية حول ظروف اعتقال السجناء بالسجن المحلي "العرجات 1"، أن ادعاء وجود تمييز بين السجناء وتعامل تفضيلي لفائدة فئة معينة منهم بهذه المؤسسة لا أساس له من الصحة.

وأضافت أن ما ورد في تلك المقالات بخصوص التغذية المقدمة للسجناء هي مجرد ادعاءات لا أساس لها من الصحة، موضحة أن تغذية النزلاء هي تغذية كافية كما وكيفا وتتكلف بها شركات خاصة، فضلا عن أنها تخضع للمراقبة من طرف إدارة المؤسسة والمصالح المختصة وفقا لدفتر تحملات واضح ومحدد.

كما ذكرت إدارة السجن أن أحد السجناء، والمنحدر من مدينة الحسيمة، قام بتحريض السجناء على العصيان والتمرد من أجل الحصول على امتيازات غير مشروعة، مما جعله يخضع لتدبير تأديبي (الوضع في زنزانة التأديب) وفقا لما ينص عليه القانون المنظم للمؤسسات السجنية.

وأشارت إلى أن هذا الإجراء رفع عنه بعدما توصلت منه إدارة المؤسسة برسالة استعطاف، قائلة إنه بناء على هذه المعطيات، يتضح أن القول بتعرض هذا السجين للتعذيب هو قول غير مسؤول ويرمي إلى تضليل الرأي العام.

واعتبر البلاغ أنه كان حريا بالمحامي الذي قام بنقل هذه الادعاءات الكاذبة أن يتأكد منها قبل نشرها في الإعلام، تفاديا لما قد ينتج عن نشر تلك المغالطات من تشويش لدى الرأي العام.



