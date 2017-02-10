بالفيديو والصور.. شوفو الشوهة ديال الطوبيسات في كازا خلال التساقطات المطرية اليوم الجمعة ﻿

حصلت ''شوف تيفي'' على مجموعة من الصور والفيديوهات،من داخل حافلة لنقل الركاب رقم 97 الرابطة بين حي مولاي رشيد وليساسفة بالبيضاء، والتي ظهرت في حالة يرثى لها نتيجة التساقطات التي تعرفها العاصمة

"شوف تيفي"

حصلت "شوف تيفي" على مجموعة من الصور والفيديوهات،من داخل حافلة لنقل الركاب رقم 97 الرابطة بين حي مولاي رشيد وليساسفة بالبيضاء، والتي ظهرت في حالة يرثى لها نتيجة التساقطات التي تعرفها العاصمة الاقتصادية صباح اليوم الجمعة.

وتظهر هذه الصور والفيديوهات حجم معاناة الركاب في هذه الحافلة التي لم تحميهم من التساقطات المطرية نتيجة الثقوب الكثيرة المتواجدة بسقفها، ما جعل البعض منهم يلجأ إلى الاحتماء بالمظلة وسط الحافلة في مشهد غريب .

وعبر الركاب عن استيائهم وغضبهم الشديد من الحالة المزرية لحافلات الركاب بالبيضاء سواء العمومية اوالخاصة والتي لا تتوفر على أدنى شروط السلامة، بالإضافة إلى الاكتضاض القياسي بها، فالحافلة على حد تعبيرهم والتي من المفروض أن تحمل 20 شخصا فهي تحمل أحيانا أكثر من 100راكب .