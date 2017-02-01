عاجل..إحباط عميلة إرهابية بعبوات ناسفة بفرنسا.. وهذه هي التفاصيل ﻿

كشفت وكالة فرانس بريس، قبل قليل من يومه الجمعة، عن إيقاف أربعة أشخاص في مدينة مونبولييه، بينهم فتاة في ال16 من العمر، يشتبه في تخطيطهم للقيام بهجوم في فرنسا، حسب ما أفاد مصدر من الشرطة.

"شوف تيفي"

كشفت وكالة فرانس بريس، قبل قليل من يومه الجمعة، عن إيقاف أربعة أشخاص في مدينة مونبولييه، بينهم فتاة في ال16 من العمر، يشتبه في تخطيطهم للقيام بهجوم في فرنسا، حسب ما أفاد مصدر من الشرطة.

وأضافت الوكالة بأن "المشتبه فيهم الأربعة أوقفوا بعد شرائهم مادة الاسيتون" التي يمكن استخدامها لصنع عبوة ناسفة، مشيدا "بافشال محاولة لشن هجوم". من بين الموقوفين، فتاة في ال16 من العمر تم رصدها على شبكات التواصل الاجتماعي بعد أن عبرت عن رغبتها في التوجه إلى سوريا والعراق وفي ضرب مصالح فرنسية.