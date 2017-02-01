هام للمغاربة..هذه هي المناطق التي ستعرف تساقطات مطرية وثلجية بالمغرب اليوم الجمعة ﻿

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الجمعة، أن يكون الطقس غائما مما قد يعطي تساقطات مطرية ضعيفة إلى محليا معتدلة فوق السهول وبالسواحل الأطلسية الشمالية والوسطى، وكذا بالساحل

"شوف تيفي"

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الجمعة، أن يكون الطقس غائما مما قد يعطي تساقطات مطرية ضعيفة إلى محليا معتدلة فوق السهول وبالسواحل الأطلسية الشمالية والوسطى، وكذا بالساحل المتوسطي وبالريف والسايس والأطلس والمناطق المجاورة.

كما يتوقع تساقط ثلوج بكل من الأطلس الكبير والمتوسط مع احتمال أن تشمل أيضا الريف خاصة عند المساء، وذلك فوق القمم التي يتعدى علوها 1700 م. فيما سيكون الطقس غائما في أغلب الأحيان بباقي جهات المملكة.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نسبيا ،جنوبية غربية إلى غربية بالسواحل الأطلسية الشمالية وداخل المناطق الشمالية وبالمنطقة الشرقية، وضعيفة إلى معتدلة من القطاع الشمالي بشمال الأقاليم الجنوبية ومن القطاع الجنوبي إلى غربية بباقي المناطق.

وستتأرجح درجات الحرارة الدنيا ما بين صفر درجة و05 درجات بالمرتفعات والهضاب العليا الشرقية، وما بين 06 و11 درجة بالسواحل المتوسطية وبهضاب الفوسفاط ووالماس وبالسهول الداخلية وبالسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 11 و16 درجة بالسواحل وبسوس وبالأقاليم الجنوبية.

أما درجات الحرارة العليا، فستتراوح ما بين 6 و11 درجة بالمرتفعات، وما بين 11 و16 درجة بالمنطقة الشرقية وبالسفوح الجنوبية الشرقية وبشمال ووسط البلاد، وستكون ما بين 16 و21 درجة بالأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية ومحليا هائجا إلى قوي الهيجان بالبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي المناطق ومحليا قوي إلى جد قوي الهيجان ما بين العرائش ورأس غير، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين طرفاية وبوجدور، وهائجا ما بين بوجدور والداخلة.