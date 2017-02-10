عاجل..حريق مهول داخل معمل للخياطة يهز حي مولاي رشيد بالبيضاء+صور ﻿

إندلع قل قليل من صباح يومه الجمعة، حريق مهول، داخل أحد المعامل الخاصة بالخياطة الذي يتواجد على مستوى المجموعة 4 بحي مولاي رشيد بالبيضاء.

"شوف تيفي"

إندلع قل قليل من صباح يومه الجمعة، حريق مهول، داخل أحد المعامل الخاصة بالخياطة الذي يتواجد على مستوى المجموعة 4 بحي مولاي رشيد بالبيضاء.

وحسب مصدر "شوف تيفي" من عين المكان فإن هذا الحريق الذي خلف خسائر مادية جسيمة، تطلب صهريجين من الماء، استخدمتهما الوقاية المدنية لإخماد ألسنة النيران.

وأضاف المصدر ذاته بأن العميد المركزي لمنطقة أمن حي مولاي رشيد حضر لمكان الواقعة منذ إندلاع النيران، موضحا بأن أسباب الحريق ما تزال إلى حدود كتابة هذه الأسطر مجهولة إلا أن االشكوك تحوم حول وقوع تماس كهربائي بإحدى آلات الخياطة...