مثير وبالفيديو..شوفو جوج شفارة بوجه مكشوف سرقو دراجة نارية بالبيضاء ﻿

حصلت ''شوف تيفي'' على مقطع فيديو، يُظهر شخصين وهما يقومان بسرقة دراجة نارية من أمام صيدلية توجد بمنطقة الصخور السوداء بالبيضاء.

"شوف تيفي"

حصلت "شوف تيفي" على مقطع فيديو، يُظهر شخصين وهما يقومان بسرقة دراجة نارية من أمام صيدلية توجد بمنطقة الصخور السوداء بالبيضاء.

وصرح صاحب الدراجة لـ "شوف تيفي" فإنه كان يقوم بعمله داخل الصيدلية صباح يومه الأربعاء، ليتفاجأ بعد ذلك بسرقة الدراجة، وعند عودته إلى كاميرات المراقبة تبين له بأن شخصين قاما بسرقتها.

وكشف ضحية هذه السرقة أنه وضع شكاية لدى المصالح الأمنية لإيقاف السارقين واسترجاع دراجته النارية.