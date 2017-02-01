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''حنين'' أخطر مروج للمخدرات والقنب الهندي وها أشنو وقع ليه

بتاريــخ : 10 فبراير 2017 / 01:50 حنين أخطر مروج للمخدرات والقنب الهندي وها أشنو وقع ليه | حوادث و حقوق
''حنين'' أخطر مروج للمخدرات والقنب الهندي وها أشنو وقع ليه
اعتقلت مصالح الأمن التابعة لمنطقة أمن إيمنتانوت مروجا خطيرا للمخدرات والقنب الهندي مساء أمس، في عملية مداهمة، حيث ضبط متلبسا بترويج أنواع المخدرات الشيرا والقنب الهندي، وبحوزته كمية مهمة كان

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اعتقلت مصالح الأمن التابعة لمنطقة أمن إيمنتانوت مروجا خطيرا للمخدرات والقنب الهندي مساء أمس، في عملية مداهمة، حيث ضبط متلبسا بترويج أنواع المخدرات الشيرا والقنب الهندي، وبحوزته كمية مهمة كان يستعد لتسويقها.

وكشفت مصادر محلية أن الموقوف الملقب بـ"حنين" تم إلقاء القبض عليه من طرف "لابيجي" التابعة لأمن امنتانوت بتنسيق مع النيابة العامة لدى المحكمة الإبتدائية بإمنتانوت، حيث تم وضعه رهن الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة، بعد الإستماع إليه وفق المنسوب في محضر قانوني، في انتظار إحالته على العدالة لتقول كلمتها في الموضوع.

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مداهمة أمن اعتقال ترويج مخدرات

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