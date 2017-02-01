بسبب خيانة الأمانة..القضاء يرسل عدول إلى غياهب السجون وها شحال عطاوه ﻿

خيانة الأمانة ثمنها السجن، وذلك ما حدث في آسفي، حيث أدانت محكمة المدينة عدلا، بسنة ونصف سجنا نافذا، بسبب ما اعتبرته الضابطة القضائية خيانة للأمانة.

شوف تيفي

خيانة الأمانة ثمنها السجن، وذلك ما حدث في آسفي، حيث أدانت محكمة المدينة عدلا، بسنة ونصف سجنا نافذا، بسبب ما اعتبرته الضابطة القضائية خيانة للأمانة.

وكشفت مصادر محلية أن العدول المحكوم عليه، توبع بعد أن استولى على 200 مليون، تسلمها من زبناء، من معاملات تجارية وعقارية، لكن الفلوس "كافرة بالله" أغرت العدول الذي دخل السجن ليؤدي ثمن خيانة الأمانة.

جدير بالذكر أن مثل هذه الحوادث أصبحت تتكرر بصفة مداومة، حيث يتم اعتقال عدول أو موثق بسبب نفس التهمة وهي الاختلاس والاستيلاء على ودائع الزبناء، الذين يضعون الثقة الكاملة في هؤلاء.