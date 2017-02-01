''كوكاكولا'' تكشف حقيقة استعمالها الديدان في مشروباتها ﻿

مباشرة بعد انتشار الخبر الذي يقول أن المادة السرية التي أخفتها شركة ''كوكاكولا'' منذ سنوات طويلة، تعود لاستعمال الديدان في هذا المشروب، خرجت الشركة المذكورة عن صمتها وقالت إن المقال المنشور على

شوف تيفي

مباشرة بعد انتشار الخبر الذي يقول أن المادة السرية التي أخفتها شركة ''كوكاكولا'' منذ سنوات طويلة، تعود لاستعمال الديدان في هذا المشروب، خرجت الشركة المذكورة عن صمتها وقالت إن المقال المنشور على موقع ''قناة الجزيرة الوثائقية'' الذي ذكر استعمال الديدان في المشروب الغازي يعود إلى أحد المكونات الغذائية المسمى ''كوتشينيل'' (قرمزي اللون)، وهو مادة طبيعية وآمنة لإضافة اللون الأحمر تستخدم في الولايات المتحدة الأمريكية وبلدان كثيرة أخرى. وهو يستخدم خصوصًا كمكون لمشروبات عصير العنب وردية اللون أو الحمراء القانية.

وأكدت الشركة أن ''كوتشينيل'' لا يستخدم في أي من منتجات شركة كوكاكولا المطروحة في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأضاف المصدر ذاته أن شركة كوكاكولا تؤكد التزامها بتطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة في إنتاج كافة منتجاتها، فهي تخضع لفحوصات دقيقة بهدف ضمان امتثالها لتلك المعايير القياسية، وهي آمنة وتسمح السلطات المختصة باستخدامها.