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هيومن رايتس وتش تصدر تقريرا أسود عن حقوق الإنسان في الجزائر

بتاريــخ : 10 فبراير 2017 / 00:58 هيومن رايتس وتش تصدر تقريرا أسود عن حقوق الإنسان في الجزائر | بوليتيك
هيومن رايتس وتش تصدر تقريرا أسود عن حقوق الإنسان في الجزائر
سجلت منظمة هيومن رايتس ووتش العالمية المختصة في قضايا الدفاع عن حقوق الإنسان في تقرير لها صدر هذا الأسبوع، أن السلطات الجزائرية ضيقت الخناق على المدونين والصحافيين في سنة 2016، وقمعت حرية الرأي


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سجلت منظمة هيومن رايتس ووتش العالمية المختصة في قضايا الدفاع عن حقوق الإنسان في تقرير لها صدر هذا الأسبوع، أن السلطات الجزائرية ضيقت الخناق على المدونين والصحافيين في سنة 2016، وقمعت حرية الرأي والتعبير.

حيث استعملت القانون الجنائي ضدهم في تهم من قبيل "إهانة الرئيس" أو "إهانة مسؤولين". كما تمت متابعة نشطاء نقابيين نظموا أو دعوا لاحتجاجات سلمية، بتهم مثل "المشاركة في تجمع غير مصرح له.

ويأتي هذا التضييق على حرية الصحافة والحرية النقابية من طرف السلطات الجزائرية، رغم أن البرلمان صادق في شهر فبراير من السنة الماضية على تعديلات دستورية، تنص على دعم الحرية النقابية والصحفية، وتعتبر أن المخالفات الصحفية لايعاقب عليها بالسجن... ورغم ذلك فإن النظام الجزائري ينتهك الدستور و حرية التعبير والتجمعات والمظاهرات في الأماكن العامة.

وأشار التقرير إلى أن السلطات تسخر فرقا من الشرطة لمحاصرة المظاهرات، واعتقال المتظاهرين لساعات، ثم يطلقون سراحهم دون أن توجه إليهم أي تهمة، مثل المظاهرة التي نظمتها التنسيقية الوطنية للمعلمين بالتعاقد، الذين دعوا إلى مظاهرة للمطالبة بحقوقهم في 21 و 22 مارس الماضي، فاعتقل 20 عضوا بالتنسقية، وظلوا رهن الاعتقال لساعات دون أن توجه إليهم أي تهمة.

كما اعتقلت الشرطة أفرادا من عوائل ضحايا الاختفاء القسري الذين اختفوا إبان الحرب الأهلية، واعتقلت نشاط لحقوق الإنسان ونقابيين...وامتد التضييق ليشمل عددا من المنظمات الحقوقية الجزائرية مثل العصبة الجزائية للدفاع عن حقوق الانسان ((LADDH ، وتجمع حركةالشباب ((RAJ، وفرع امنيستي الجزائر وغيرها من المنظمات التي أودعت ملفاتها القانونية لدى السلطات، ولم يمنحوهم الترخيص بالاشتغال رغم استيفاء جميع الوثائق، ويعرقلون عملهم، لأن المنظمات الحقوقية وفي غياب الوصل القانوني لا يستطيعون الحصول على مقر مستقل يحمل اسم المنظمة، وحساب بنكي وكراء قاعة لتنظيم اللقاءات...أما النقابات المستقلة فليس من حقها أن تشتغل في الجزائر..وغيرها من المضايقات التي أحصتها "هيومن رايتس وتش" معتبرة أن هذه التراجعات خطيرة، وتصنف الجزائر على أنها دولة لا تحترم حقوق الإنسان. وهذا غيض من فيض الحقوق المهدورة في الجارة الشرقية.والتي مافتئت تؤلب المنظمات الدولية ضد المغرب، وهي تلوح بورقة حقوق الإنسان، رغم أن السلطات الجزائرية تقمع الحريات والحقوق الأساسية للشعب الجزائري... وفاقد الشيء لايعطيه!

 

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