مثير.. مريض حيد حوايجو قدام المستشفى بمراكش وها علاش ﻿

أساليب الاحتجاج كثيرة ومتعددة، منها ما أكل عليها الدهر وشرب ومنها أشكال أخرى اخترعها مجموعة من الذين وجدوا أنفسهم في مواقف مؤثرة وصادمة، ومن هؤلاء من يفضل الانتحار حرقا، حتى يرتاح من الدنيا وما

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أساليب الاحتجاج كثيرة ومتعددة، منها ما أكل عليها الدهر وشرب ومنها أشكال أخرى اخترعها مجموعة من الذين وجدوا أنفسهم في مواقف مؤثرة وصادمة، ومن هؤلاء من يفضل الانتحار حرقا، حتى يرتاح من الدنيا وما فيها.

وفي هذا إطار أقدم مواطن اليوم بمراكش على الاحتجاج في إحدى المستشفيات في مراكش، حيث نزع ملابسه بالكامل وخرج من باب المستعجلات، احتجاجا على تأخر العملية الجراحية التي كان من المنتظر أن يقوم بها منذ مدة.

مصادر محلية كشفت أن المريض يرقد في نفس المستشفى، حيث كان من المفروض أن يقوم بعملية جراحية من قبل، إلا أن هذا التأخر دفعه للاحتجاج بهذه الطريقة المثيرة، والتي أحرجت الطواقم الطبية وإدارة المستشفى، حيث وعدته الأخيرة بالاستفادة من العملية الجراحية في أقرب وقت ممكن.



