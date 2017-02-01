تزامنا وإختلاس 800 مليون...إنتحار موظف للتعشير بواسطة بندقية صيد بالدشيرة ﻿

تزامنا والتحقيقات التي تباشرها لجان متخصصة تابعة للجمارك بعد إختلاس مبلغ 800 مليون سنتيم، أقدم مستخدم بمصلحة التعشير التابعة للجمارك بأكادير، عشية اليوم الخميس على وضع حد لحياته بواسطة بندقية صيد.

شوف تيفي

تزامنا والتحقيقات التي تباشرها لجان متخصصة تابعة للجمارك بعد إختلاس مبلغ 800 مليون سنتيم، أقدم مستخدم بمصلحة التعشير التابعة للجمارك بأكادير، عشية اليوم الخميس على وضع حد لحياته بواسطة بندقية صيد.

وأفادت مصادر مطلعة، أن الضحية إنتحر داخل شقته ببلدية الدشيرة ، حيث مباشرة بعد حدوث الفاجعة، حضرت المصالح الأمنية إلى عين المكان لمعاينة الواقعة ومباشرة التحقيقات الجاري بها العمل.

وتأتي عملية إنتحار مستخدم التعشير، في ظل التحقيقات المباشرة من قبل لجان تحقيق، تابعة لإدارة الجمارك التي حلت بأكادير، بعد الإختلاسات المالية التي وصلت حدود المليار سنتيم، حيث ينتظر أن تبدأ قريبا نتائج التحقيقات التي ستحدد تفاصيل العملية، والوقوف على حقيقة الموضوع برمته، خاصة وأن الأنباء الأولية تشير إعتماد المتورطين على طرق إحتيالية محترفة.