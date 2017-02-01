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خطاااار هاذ السيدة..طلقها وشراتها ليه مع البوليس، وها علاش

بتاريــخ : 9 فبراير 2017 / 23:59 خطاااار هاذ السيدة..طلقها وشراتها ليه مع البوليس، وها علاش | حوادث و حقوق
خطاااار هاذ السيدة..طلقها وشراتها ليه مع البوليس، وها علاش
بعد ما طلق زوجته التي أنجب منها ابن، انتقمت الأخيرة من زوجها واعترفت عليه في قضية مقتل مغربيين، قتلا رميا بالرصاص، من طرف زوجها الهولندي.

شوف تيفي


بعد ما طلق زوجته التي أنجب منها ابن، انتقمت الأخيرة من زوجها واعترفت عليه في قضية مقتل مغربيين، قتلا رميا بالرصاص، من طرف زوجها الهولندي.

وكشفت مصادر إعلامية دولية أن القاتل الهولندي قتل مغربيين قبل ثماني سنوات، بعد أن تسللا إلى ضيعته، حيث أطلق عليهما النار ودفنهما في منطقة غابوية تسمى فينراي.

المحكمة الهولندية لم تمهل المشتبه به، حيث تم اعتقاله على الفور، بعد أن ظهرت معالم الجريمة، في حين طالبت النيابة العامة من المحكمة أن تطاله 25 سنة سجنا نافذا.

جدير بالذكر أن العديد من العائلات تصرح من وقت لآخر باختفاء أبنائها في الغربة، حيث قد تكون مثل هذه الحوادث سببا في الاختفاء.

 

 

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بعد ما طلق زوجته التي أنجب منها ابن انتقمت الأخيرة من زوجها واعترفت عليه في قضية مقتل مغربيين قتلا رميا بالرصاص من طرف زوجها الهولندي.

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