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غير سار...ألمانيا تطرد المغاربة من أراضيها

بتاريــخ : 9 فبراير 2017 / 23:40 غير سار...ألمانيا تطرد المغاربة من أراضيها | مجتمع
غير سار...ألمانيا تطرد المغاربة من أراضيها
يبدو أن الشباب المغاربة الذي ولجوا الأراضي الألمانية بصفة غير قانونية، سيجدون أنفسهم أمام خيار لا بديل له، وهو شبح الترحيل إلى المغرب، بعد أن قررت ألمانيا التواصل مع المسؤولين المغاربة من أجل

شوف تيفي

يبدو أن الشباب المغاربة الذي ولجوا الأراضي الألمانية بصفة غير قانونية، سيجدون أنفسهم أمام خيار لا بديل له، وهو شبح الترحيل إلى المغرب، بعد أن قررت ألمانيا التواصل مع المسؤولين المغاربة من أجل تسوية إجراءات الترحيل.

ومن المنتظر أن ينتهي مسلسل هذا التواجد المغربي فوق الأراضي الألمانية خلال الشهور القليلة المقبلة، حسب مصادر إعلامية فرنسية، حيث سيصبح هؤلاء الشباب أمام العودة لنقطة الصفر بعد أكثر من سنة على تواجدهم بألمانيا بصفة غير قانونية، بعد أن دخلوها في وجه "اللاجئين السوريين" الذين تم السماح لهم باللجوء، نظرا للأوضاع الصعبة التي تعيشها سوريا، التي توجد تحت وقع الحرب.

ويضغط لوبي ألماني في اتجاه اتخاذ هذا القرار بترحيل اللاجئين الذين لا تتوفر فيهم شروط للجوء، ومنهم المغاربة على وجه السرعة، والذين دافعت عنهم المستشارة أنجيلا ميركل أكثر من مرة، بل ووقفت وقفة رجل أمام المنتظم الدولي الذي حرك من قبل عملية إغلاق الحدود في وجه اللاجئين السوريين الذين تدفقوا بكثرة، بعد نجاتهم من الموت وسط عرض البحار، والذين تواجدوا معهم المغاربة أيضا في نفس الزوارق التي أوصلتهم إلى يابسة القارة العجوز، إلا أنه تم التفريق بين هذه الأجناس، وبالتالي تأكد قرار الحفاظ على اللاجئين السوريين وإرجاع المغاربة للأسباب المذكورة سالفا.

وكان هؤلاء الشباب المغاربة قد غادروا من المغرب نحو تركيا، ومن تم إلى اليونان، ومنهم من علق بها لمدة في سجونها حسب معلومات توصلت بها "شوف تيفي" من بعض من عانوا بين جدران هذه السجون، ومنهم من علق بالنمسا إلى يومنا هذا، في حين استطاع آخرون دخول فرنسا وإيطاليا، أما آخرون فقط اختلطوا مع المواطنين السوريين واستقروا بألمانيا.

 

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‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

ألمانيا لاجئين مغاربة سوريا

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