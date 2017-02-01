مثير.. أصحاب الطاكسيات منوضينها مع شركة جديدة وأشنو وقع فالبرنوصي ﻿

لعبة المش والفار هي الحالة التي يوجد عليها أصحاب الطاكسيات في الدار البيضاء مع إحدى الشركات الجديدة التي تعمل بتطبيق تكنولوجي، والتي تسخر أسطول سياراتها الذي لا يحمل أي اسم لتلك الشركة، لإيصال

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لعبة المش والفار هي الحالة التي يوجد عليها أصحاب الطاكسيات في الدار البيضاء مع إحدى الشركات الجديدة التي تعمل بتطبيق تكنولوجي، والتي تسخر أسطول سياراتها الذي لا يحمل أي اسم لتلك الشركة، لإيصال المواطنين إلى المكان الذي يرغبون الذهاب إليه، حيث تعمل برقم هاتفي خاص بطلب السيارة، وتأتي إليك في الحال إلى المكان الذي تتواجد فيه.

هذه الخدمة الجديدة لم تعجب "الشوافرية"، الذين أعلنوا الحرب على هذه الشركة، حيث كشف مصدر جيد الاطلاع أن أحد سائقي سيارات الأجرة اتصل بالشركة، وطلب سيارة أن تأتي إليه إلى منطقة البرنوصي أمام مستشفى المنصور، حيث تم الموافقة على طلبه، وطلب منه أحد المتحدثين التريث قليلا، إلى أن جاءت السيارة المذكورة فتمت محاصرتها بطريقة هوليودية من طرف مجموعة من الشوافرية.

هؤلاء لم يتوانوا في إخبار الدائرة الأمنية في المنطقة، حيث تم اعتقال السائق، في حين أودعت السيارة في المحجز البلدي، للبحث في هذه النازلة، التي جعلت أصحاب الطاكسيات يثورون عليها في انتظار استكمال التحقيق.