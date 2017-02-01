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أمن الشاون يطيح بقاصرين سرقوا سائحتين وها شحال خداو ليهم ديال الفلوس

بتاريــخ : 9 فبراير 2017 / 22:50 أمن الشاون يطيح بقاصرين سرقوا سائحتين وها شحال خداو ليهم ديال الفلوس | حوادث و حقوق
أمن الشاون يطيح بقاصرين سرقوا سائحتين وها شحال خداو ليهم ديال الفلوس
أطاحت المصالح الأمنية بمدينة الشاون، قاصرين من مواليد 2001، قاموا بسرقة سائحتين كانتا تتجولان في المدينة، وسلبوهما مبلغ مالي قدره مصدر جيد الاطلاع بمليون سنتيم.

شوف تيفي


أطاحت المصالح الأمنية بمدينة الشاون، قاصرين من مواليد 2001، قاموا بسرقة سائحتين كانتا تتجولان في المدينة، وسلبوهما مبلغ مالي قدره مصدر جيد الاطلاع بمليون سنتيم.

وأضاف المصدر ذاته أن السائحتين تقدما لمركز الأمن من أجل تسجيل شكاية في الموضوع، حيث تمت المساعدة بكاميرات المراقبة المتواجدة بعين المكان الذي تمت فيه السرقة، وتم التعرف على القاصرين.

هذا وقد تم وضع القاصرين رهن الحراسة النظرية، حتى يتم استكمال فصول التحقيق معهما لعرضهما على النيابة العامة للنظر في النازلة.

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سرقة سياح الشاون أمن

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