مثير.. ها شحال كياكلو المغاربة ديال البيض في العام ﻿

من النادر جدا أن تجد ثلاجة داخل البيوت المغربية خالية من البيض، تلك الأكلة السريعة التحضير و''البنينة'' في الوقت نفسه، والمفضلة لدى الكبار والصغار، والاستغناء عليها يكاد يكون مستحيلا نظرا لدرجة

شوف تيفي

من النادر جدا أن تجد ثلاجة داخل البيوت المغربية خالية من البيض، تلك الأكلة السريعة التحضير و"البنينة" في الوقت نفسه، والمفضلة لدى الكبار والصغار، والاستغناء عليها يكاد يكون مستحيلا نظرا لدرجة الارتباط بها منذ نعومة الأظافر.

وفي هذا الإطار كشفت الجمعية الوطنية لمنتجي بيض الاستهلاك عن أن المعدل الفردي السنوي 140 بيضة لكل فرد وذلك خلال سنة 2016.

هذا المعدل رغم ضآلته بالمقارنة مع معدلات سابقة، إلا أنه يبقى رقما في المستوى، ويظهر من خلاله مدى ارتباط المغاربة بهذه الأكلة الأساسية والغنية بالبروتينات والفيتامينات، التي ساهم ارتفاع ثمنها بشكل أو بآخر في تراجع كمية الاستهلاك للفرد الواحد، حيث وصل ثمنها سنة 2016 إلى درهم ونصف في سابقة من نوعها.