 مديرية الحموشي تسقط أخطر عصابة في سطات ومحجوزات غير مسبوقة من الكيف والقرقوبي والحشيش والأسلحة البيضاء ﻿
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مديرية الحموشي تسقط أخطر عصابة في سطات ومحجوزات غير مسبوقة من الكيف والقرقوبي والحشيش والأسلحة البيضاء

بتاريــخ : 9 فبراير 2017 / 22:35 مديرية الحموشي تسقط أخطر عصابة في سطات ومحجوزات غير مسبوقة من الكيف والقرقوبي والحشيش والأسلحة البيضاء | مجتمع
مديرية الحموشي تسقط أخطر عصابة في سطات ومحجوزات غير مسبوقة من الكيف والقرقوبي والحشيش والأسلحة البيضاء
تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة سطات، زوال اليوم الخميس، من توقيف ثمانية أشخاص، من ذوي السوابق القضائية العديدة والمبحوث عنهم على الصعيد الوطني، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة

"شوف تيفي"+"و م ع"

 

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة سطات، زوال اليوم الخميس، من توقيف ثمانية أشخاص، من ذوي السوابق القضائية العديدة والمبحوث عنهم على الصعيد الوطني، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في مجال الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن عمليات التفتيش المنجزة بمنازل المشتبه فيهم، الذين جرى توقيفهم بدوار الدرارنة بمدينة برشيد، أسفرت عن حجز 60 كيلوغراما من مخدر الكيف، و625 قرصا مخدرا، و170 لترا من مسكر ماء الحياة، ونصف كيلوغرام من مخدر الحشيش، وسيارتين، و15 سكينا من مختلف الأحجام، وعبوتين للغاز المسيل للدموع، بالإضافة إلى مواد بلاستيكية تستعمل في تلفيف المخدرات.

وأضاف البلاغ أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما لازالت الأبحاث والتحريات متواصلة لتوقيف جميع المتورطين المحتملين في هذه الشبكة الإجرامية.

وذكر المصدر ذاته بأن هذه العملية تندرج في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لمكافحة جرائم الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.

 

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