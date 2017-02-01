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إنفراد.. كاتب عام وزارة الصحة يحل بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير

بتاريــخ : 9 فبراير 2017 / 21:26 إنفراد.. كاتب عام وزارة الصحة يحل بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير | مجتمع
إنفراد.. كاتب عام وزارة الصحة يحل بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير
علمت ''شوف تيفي'' أن الكاتب العام لوزارة الصحة، حل اليوم بشكل مفاجئ بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بمدينة أكادير.


بوليتيك
شوف تيفي

علمت "شوف تيفي" أن الكاتب العام لوزارة الصحة، حل اليوم بشكل مفاجئ بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بمدينة أكادير.

وقالت مصادر مطلعة، أن الكاتب العام لوزارة الصحة، تفقد كل من المستشفى الجهوي الحسن الثاني، وزار بعض المرافق به، لينتقل بعد ذلك إلى مقر المديرية الجهوية للصحة بجهة سوس ماسة، حيث عقد إجتماعا مطولا مع كل من المدير الجهوي للصحة، ومدير المستشفى الجهوي الحسن الثاني، والمندوب الإقليمي لأكادير إداوتنان.

وأوضحت ذات المصادر، أن الزيارة تمت وسط تكتم شديد سواء من قبل الكاتب العام لوزارة الصحة، أو التعتيم الشديد للمسؤولين المحليين عن قطاع الصحة بأكادير، حيث لم يتم تسريب أي معلومات عن الإجتماع المغلق أو إصدار بيان للرأي العام المحلي وأطر القطاع، لتوضيح أسباب الزيارة المفاجئة.

وأضافت ذات المصادر، أن الكاتب العام لوزارة الصحة، سيقوم بزيارة غدا الجمعة لمدينة كلميم، حيث سيعقد لقاءات مع المسؤولين المحليين حول قطاع الصحة بجهة كلميم واد نون.

وتأتي الزيارة المفاجئة للكاتب العام لوزارة الصحة، في ظل التقارير الإعلامية، التي تكشف المعاناة اليومية لساكنة أكادير خصوصا وساكنة جهة سوس ماسة بشكل عام، من ضعف الخدمات الصحية، خاصة وأن المستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير، وكذا المستشفى الإقليمي بإنزكان، يحظون بحصة الأسد من شكايات المرتفقين بشكل يومي تقريبا.

 

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