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هذا ما قرره القضاء في حق قاتل الصياد بتاونات

بتاريــخ : 9 فبراير 2017 / 21:24 هذا ما قرره القضاء في حق قاتل الصياد بتاونات | حوادث و حقوق
هذا ما قرره القضاء في حق قاتل الصياد بتاونات
بعد الضجة الإعلامية التي أثيرت حول حادث مقتل أحد الصيادين ضواحي تاونات، والذي كان يقوم رفقة زملائه باصطياد الخنزير البري، وذلك برصاص زميله، قرر القضاء متابعة المتهم بالقتل الخطأ، وذلك في حالة

شوف تيفي

بعد الضجة الإعلامية التي أثيرت حول حادث مقتل أحد الصيادين ضواحي تاونات، والذي كان يقوم رفقة زملائه باصطياد الخنزير البري، وذلك برصاص زميله، قرر القضاء متابعة المتهم بالقتل الخطأ، وذلك في حالة سراح مؤقت.

وكشفت مصادر محلية أن المتهم أفرج عنه مقابل كفالة مالية قدرها 6000 درهم، على أن تبدأ فصول المحاكمة خلال الأيام القليلة المقبلة، بالمحكمة الابتدائية بالمدينة.

وتعود تفاصيل الحكاية المؤثرة والصادمة إلى رحلة صيد قاد مجموعة من الأشخاص إلى غابة الشماعة ضواحي تاونات، حيث أصيب أحدهم بطلقة من طرف زميل له، عن طريق الخطأ.

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قتل متابعة محكمة تاونات

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