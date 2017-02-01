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بتاريــخ : 9 فبراير 2017 / 21:10 فضيحة.. كما تدين تدان: صيني غتاصب بنتو ومنين دخل الحبس نتاقم منو مغربي واغتاصبو ..وها كيفاش | منوعات
فضيحة.. كما تدين تدان: صيني غتاصب بنتو ومنين دخل الحبس نتاقم منو مغربي واغتاصبو ..وها كيفاش
فضيحة أخلاقية من العيار الثقيل، كشفت عنها وسائل إعلام إيطالية، أوضحت بأن أحد السجون الإيطالية، شهدت اغتصاب مغربي لزميل له في الزنزانة.

"شوف تيفي"

 

فضيحة أخلاقية من العيار الثقيل، كشفت عنها وسائل إعلام إيطالية، أوضحت بأن أحد السجون الإيطالية، شهدت اغتصاب مغربي لزميل له في الزنزانة.

وأضحت المصادر ذاتها بأن النائب العام المساعد بمحكمة مدينة براطو "جوزيبي نيكولوزي"، أكد أمس الأربعاء، أن مصالح شرطة السجون بالمدينة كشفت عن اغتصاب مغربي لزميله في الزنزانة والذي يحمل الجنسية الصينية.

وأضافت ذات المصادر بأن السجين المغربي المدعو "ح. ت"والبالغ من العمر 44 سنة، قام باغتصاب زميله الصيني البالغ 35 سنة داخل زنزانتهما في سجن دوغايا بمدينة براطو لمدة حوالي شهر كامل.

وتفجرت هذه الفضيحة الأخلاقية في 23 من شهر يناير الماضي، حينما أقر السجين الصيني لحراس السجن بتعرضه للاغتصاب من طرف زميله في الزنزانة لمدة شهر كامل، ليتم إخضاع الصيني

لفحوصات طبية أثبتت تعرضه للاعتداء الجنسي، ليتم نقله إلى زنزانة أخرى وفتح تحقيق سيتم بموجبه متابعة المغربي قضائيا، خاصة بعد إعترافه باغتصاب الصيني برضاه ودون إكراه.

وختمت وسائل إعلام إيطالية في كشفها عن فصول هذه الفضيحة بالإشارة إلى مفاجأة مثيرة، تؤكد بأن السجين الصيني تم وضعه بالسجن نتيجة تورطه في فضيحة جنسية ويتعلق الأمر باغتصاب ابنته.

 

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المغرب شوف تيفي الجنسية الصينية مصالح الشرطة الاغتصاب السجن

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