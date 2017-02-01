عاجل.. فتاة حاولت الانتحار بسم الفئران في أزمور ﻿

اهتزت مدينة أزمور ليلة اليوم الخميس، على وقع محاولة انتحار فتاة في مقتبل العمر ، بشرب كمية من سم الفئران داخل منزل أسرتها.

"شوف تيفي"

اهتزت مدينة أزمور ليلة اليوم الخميس، على وقع محاولة انتحار فتاة في مقتبل العمر ، بشرب كمية من سم الفئران داخل منزل أسرتها.

وفي تفاصيل الواقعة فإن الفتاة، قامت بتناول كمية مهمة من سم الفئران داخل منزل أسرتها، قبل أن تعثر عليها صديقتها التي قامت بزيارتها وهي في حالة جد حرجة.

وفور العثور على المنتحرة التي أقدمت على هذه الخطوة لأسباب تبقى مجهولة، تم الإسراع في نقلها بواسطة سيارة الإسعاف إلى المستشفى المحلي بأزمور لتلقي الإسعافات الضرورية الخاصة بغسل المعدة.