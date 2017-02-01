مثير وبالفيديو.. ترامب يمنع مغربية ترتدي الحجاب من دخول الولايات المتحدة الأمريكية ﻿

في تطور جديد لقرارات ترامب المثيرة للجدل، كشف موقع شبكة ''سي بي نيوز'' الكندية، عن منع رجال حرس الحدود الأمريكية، لمواطنة مغربية مسلمة ترتدي الحجاب من دخول الولايات المتحدة الأمريكية، بعد أن تم أخذ

"شوف تيفي"





في تطور جديد لقرارات ترامب المثيرة للجدل، كشف موقع شبكة "سي بي نيوز" الكندية، عن منع رجال حرس الحدود الأمريكية، لمواطنة مغربية مسلمة ترتدي الحجاب من دخول الولايات المتحدة الأمريكية، بعد أن تم أخذ بصماتها وصورتها، بالإضافة إلى توجيه أسئلة لها ولأقربائها بخصوص دينها وعن رأيهم في الرئيس الجديد للولايات المتحدة دونالد ترامب.

ونشرت الشبكة المذكورة على موقعها الإلكتروني فيديو ظهرت خلاله فدوى العلوي، وهي مغربية تعيش في مدينة مونتريال الكندية، وهي تصرح بأن الولايات المتحدة الأمريكية منعتها من دخول أراضيها بالرغم من استخدامها في وقت سابق جواز سفرها الكندي لدخول الولايات المتحدة الأمريكية، خلال قيامها بزيارة لوالديها وشقيقها في ولاية شيكاغو، لكنها ولأول مرة تقف على مثل هذا الأمر.

وأكدت العلوي في تصريحها بأن موظفين بالحدود الأمريكية طلبوا منها في البداية التحقق من محتويات هاتفها النقال وهاتف ابن عمها الذي كان برفقتها إلى جانب اثنين من أبنائها الذين يحملون جميعهم جوازات سفرهم الكندية، موضحة بأن الهواتف تم فحصها لمدة ساعة، قبل أن يتم توجيه العديد من الأسئلة لقريبها ومن بينها "هل تمارس العبادة؟ وأي مسجد تذهب إليه؟ وما هو اسم الإمام الذي تصلي إلى جانبه؟ وما نوع الدروس التي تسمعها في المسجد؟ وهل يتحدث الإمام إليك مباشرة؟وماذا تعرف أحدت من ضحايا حادث مسجد كيبيك؟" وأخيرا ما رأيك في سياسات ترامب؟.

وتابعت المغربية كلامها للشبكة الكندية، لتؤكد بأن موظفي حرس الحدود الأمريكية طلبوا منها كذلك مشاهدة جميع الفيديوهات التي توجد بهاتفها، وخاصة تلك التي تحتوي على اللغة العربية، والتي لها علاقة بصلوات المسلمين الخمس.



وأضافت المغربية بأنها انتظرت لحوالي الساعة رفقة أفراد عائلتها على الحدود الكندية الأمريكية، قبل أن يتم إبلاغهم بقرار حرمانهم من دخول بلاد العم السام لأن مضامين الفيديوهات هي ضدد سياسة الولايات المتحدة.



تجدر الإشارة إلى ترامب وقع على أمر تنفيذي منع بموجبه مواطني سبع دولة إسلامية من دخول الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة المقبلة، إلا أن هذا القرار لم يستهدف المغرب والمغاربة.



