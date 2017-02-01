بالفيديو..بعد حاتم عمور..الفنان المغربي شوقي يخلق الجدل بـ''الماكياج'' في آخر ظهور له ﻿

أثار الفنان المغربي أحمد شوقي ،جدلا و نقاشا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهوره الأخير '' بالماكياج'' من خلال برومو كليب أغنيته الأخيرة ''قهوة''.



شوف تيفي:



أثار الفنان المغربي أحمد شوقي ،جدلا و نقاشا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهوره الأخير '' بالماكياج'' من خلال برومو كليب أغنيته الأخيرة ''قهوة''.

وتعرض شوقي لانتقاد لاذع من طرف الفايسبوكيين الذين أكدوا أنه استعمل مساحيق التجميل على وجهه خصوصا في شفتيه .

و كان الفنان المغربي حاتم عمور أشعل مواقع التواصل الاجتماعي بالمكياج الذي وضعه ، خلال آخر حفلاته وعلّق الرواد على إطلالته الفنان في حفلة رأس السنة، واعتبروا أنه قد بالغ في وضع الكريمات وأحمر الشفاه وكحل العينين.



