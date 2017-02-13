فضيحة..ساكنة أكادير تستغيث طلبا لمياه الشرب وقنوات الصرف الصحي ﻿

في سابقة هي الأولى من نوعها على الصعيد الوطني، طالب سكان منطقة إيمونسيس بالمجال الحضري لمدينة أكادير، المسؤولين بمدهم بضروريات الحد الأدنى للعيش الكريم.

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في سابقة هي الأولى من نوعها على الصعيد الوطني، طالب سكان منطقة إيمونسيس بالمجال الحضري لمدينة أكادير، المسؤولين بمدهم بضروريات الحد الأدنى للعيش الكريم.

وكشف بيان موقع من ثلاث جمعيات بمنطقة إمونسيس، عن إستغاثة ساكنة المنطقة من غياب أبسط الشروط الضرورية للعيش بسبب تماطل المسؤولين مدهم "بالماء الصالح للشرب و التطهير الصحي، والنقل العمومي، والشواهد الإدارية المختلفة".

وأفاد البيان، أن ساكنة المنطقة، قررت تنظيم وقفة احتجاجية ثانية أمام ولاية جهة سوس ماسة يوم الاثنين 13/02/2017 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا إلى غاية الثانية عشر و النصف زوالا، للتنديد بالأوضاع المزرية التي تعيشها ساكنة هذه الأحياء بالرغم من كونها تابعة للمجال الحضري لمدينة اكادير.

وأوضحت ذات المصادر، أن المنطقة برمجت ضمن مشاريع التنمية البشرية منذ سنوات، على غرار مناطق مجاورة، حيث أن إحتجاجات ساكنة المنطقة هي فقط من أجل أبسط ضروريات العيش الكريم من ماء صالح للشرب ونقل عمومي ولو بدرجة أقل مما يتوفر عليه المنتخبين بالمجلس البلدي للمدينة الذين يقطنون في أحياء مجاورة .

ويأتي بيان الجمعيات الثلاثة، في ظل تجاهل المسؤولين ببلدية أكادير، عن المشاكل الحقيقية الموروثة عن المجالس الجماعية السابقة، حيث توجد ساكنة بقلب حي تكوين بزنقة "الحاجب" المعروف بالمدينة، حيث توجد عائلات تقضي حاجتها في "حفر" على بعد أمتار فقط من القنوات الرئيسية للصرف الصحي.





