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سجين بعكاشة يضرب عن الطعام ويتهم موظفا بالاعتداء عليه وتكسير أسنانه..وهذه هي التفاصيل

بتاريــخ : 9 فبراير 2017 / 19:42 سجين بعكاشة يضرب عن الطعام ويتهم موظفا بالاعتداء عليه وتكسير أسنانه..وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق
سجين بعكاشة يضرب عن الطعام ويتهم موظفا بالاعتداء عليه وتكسير أسنانه..وهذه هي التفاصيل
توصلت ''شوف تيفي'' بشكاية مقدمة من محامية بهيئة الدار البيضاء إلى محكمة الاستئناف بالعاصمة الاقتصادية، نيابة عن شخص يدعى ''هشام.ب'' المعتقل بالسجن المحلي عين السبع عكاشة على خلفية جنحة التجارة في

"شوف تيفي"

 توصلت "شوف تيفي" بشكاية مقدمة من محامية بهيئة الدار البيضاء إلى محكمة الاستئناف بالعاصمة الاقتصادية، نيابة عن شخص يدعى "هشام.ب" المعتقل بالسجن المحلي عين السبع عكاشة على خلفية جنحة التجارة في المخدرات، تفيد بأن هذا الأخير تعرض إلى اعتداء شنيع من طرف رئيس المعقل.

وتوضح هذه الشكاية بأن الاعتداء على السجين، تسبب في كسر سنيه الأماميتين وإصابته بالأذن ،ما منعه من الاستفادة من منفعتها، مشيرة إلى أن "هشام" وأمام الضغط الذي تعرض له من أجل التكتم على الواقعة ورفض طبيب السجن تمكينه من شهادة طبيبة، قام بداية شهر فبراير الجاري بالإضراب عن الطعام.

وطالبت هذه الشكاية الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بإجراء بحث للكشف عن ظروف وملابسات الواقعة.

 

 

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