فيديو جد خطير.. شوفو شخص سلخ بنات بعدما خرجو من مقهى ديال الشيشة في مراكش..وهذه هي التفاصيل المروعة والصادمة ﻿

"شوف تيفي"
تعرضت فتاتان،أخيرا، مباشرة بعد خروجهما من مقهى متخصصة في تقديم النرجيلة "الشيشة" بحي جليز بمراكش، لاعتداء جد عنيف على يد لص، حاول سرقة الهاتف النقال لإحداهن.
وحسب مصادر إعلامية محلية، نشرت الفيديو، فإن اللص، قام بتعنيف الفتاتين بطريقة جد بشعة، حيث قام بسحلهن، خلال محاولته الفرار.
وأضافت المصادر ذاته بأن مجموعة من المواطنين، تدخلوا ومنعوا اللص من الفرار والهروب من مكان الاعتداء.
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