خاص وصادم.. ممرضة تفقد جنينها بعد تعنيفها من طرف كولونيل بالدرك الملكي بقلعة السراغنة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' عن متابعة مسؤول سابق بجهاز الدرك الملكي في حالة سراح مقابل كفالة مالية، بعد شكاية لممرضة بالمستشفى المحلي لتملالت بإقليم قلعة السراغنة، تتهمه بالإعتداء عليها أثناء عملها في قسم

شوف تيفي

علمت "شوف تيفي" عن متابعة كولونيل سابق بجهاز الدرك الملكي في حالة سراح مقابل كفالة مالية، بعد شكاية لممرضة بالمستشفى المحلي لتملالت بإقليم قلعة السراغنة، تتهمه بالإعتداء عليها أثناء عملها في قسم المستعجلات بالمؤسسة الصحية السالفة الذكر.

وأفادت مصادر مسؤولة، أن الممرضة الضحية فقدت جنينها جراء "تعنيفها" من طرف المعني بالأمر وفق شهادة طبية منحت للمرضة التي تشتغل في مستعجلات المستشفى المحلي لتاملالت، حيث تعود تفاصيل الواقعة إلى يوم السبت الماضي حوالي الساعة السادسة والنصف مساءا بمستعجلات المستشفى المذكور، بعد نقاش بين الممرضة وكولونيل سابق في جهاز الدرك الملكي، نتج عنه نزيف حاد للمرضة فقدت على إثره جنينها بعد شهور من الحمل.

وقالت ذات المصادر، أن الكولونيل السابق في جهاز الدرك الملكي، تمت متابعته في حالة سراح بضمان كفالة مالية، في حين فتحت المديرية الجهوية للصحة بمراكش-آسفي تحقيقا حول القضية حيث توصلت بشهادة طبية تثبت تعرض الممرضة لنزيف حاد فقدت على إثره جنينها بعد أشهر طويلة من الحمل، تزامنا ودعوات نقابات الصحة بتاملالت وقلعة السراغنة، لتنظيم وقفات إحتجاجية تضامنا مع الممرضة.

من جهة ثانية، نفى مصدر مقرب من الضابط السابق واقعة الإعتداء، مؤكدا أن التحقيق والقضاء هو الكفيل بإثبات الحقيقة.