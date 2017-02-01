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الداخلية تقاضي حزب الإستقلال بسبب مقال حول ''وادي الشراط''

بتاريــخ : 9 فبراير 2017 / 19:04 الداخلية تقاضي حزب الإستقلال بسبب مقال حول وادي الشراط | بوليتيك
الداخلية تقاضي حزب الإستقلال بسبب مقال حول ''وادي الشراط''
علمت ''شوف تيفي'' أن وزارة الداخلية وضعت شكاية لدى وزارة الداخلية، تطالبه بفتح تحقيق حول مقال نشر بالموقع الرسمي لحزب الأستقلال.


شوف تيفي

علمت ''شوف تيفي'' أن وزارة الداخلية وضعت شكاية لدى وزارة الداخلية، تطالبه بفتح تحقيق حول مقال نشر بالموقع الرسمي لحزب الأستقلال.

وكشفت مصادر مطلعة، أن وزارة العدل باشرت الإجراءات إستنادا لشكاية وزارة الداخلية ضد حزب الإستقلال ممثلا في أمينه العام حميد شباط.

وسبق للموقع الرسمي لحزب الإستقلال أن نشر مقالا تم سحبه فيما بعد، يحمل عبارات تحيل على وفاة كل من المرحوم عبد الله باها، وأحمد الزايدي في وادي الشراط.

وكان الموقع الرسمي لحزب الإستقلال، قد نشر يوم أمس الأربعاء مقالا تحث عنوان ''ماذا يريدون من الأمين العام لحزب الاستقلال؟، حيث تم سحبه فيما بعد، وتعويضه بمقال توضيحي للحزب يؤكد فيه أنه غير معني بالمقالة المحذوفة لكونها لا تعبر عن موقف الحزب الرسمي.


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