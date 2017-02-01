فلاح مليونير من الصخيرات متهم بإعداد وكر للدعارة و سهرات ماجنة لخليجيين في فيلا بالرباط ﻿

علمت''شوف تيفي'' أن مليونيرا يتوفر على ضيعة فلاحية بجماعة الصخيرات، إستمعت له صباح اليوم هيئة القضايا الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالرباط، بخصوص تهمة إعداد وكر للدعارة واستدراج فتيات للدعارة، قصد

شوف تيفي:

علمت"شوف تيفي" أن مليونيرا يتوفر على ضيعة فلاحية بجماعة الصخيرات، إستمعت له صباح اليوم هيئة القضايا الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالرباط، بخصوص تهمة إعداد وكر للدعارة واستدراج فتيات للدعارة، قصد الحصول على عمولة مقابل ذلك.

وحسب نفس المصدر،تم اعتقال الفتيات وجرى وضعهن رهن الحراسة النظرية تحت إشراف النيابة العامة، حتى إستكمال التحقيق مع كل المعتقلين في القضية.

وقد ذكرت الفتيات أثناء التحقيقات ،أن المقاول، يستقدمهن إلى الفيلا المذكورة لممارسة الدعارة مع بعض أصدقائه من دول خليجية في سهرات ماجنة تقام طيلة الليلة من دون انقطاع،مقابل مبالغ مالية هامة.

هذا ويعتبر المتهم من أكبر المزودين لأسواق الجملة الخاصة بالخضر والفواكه، على المستوى الجهوي"الرباط القنيطرة"، ومن بين أهم التهم الموجهة إليه، إستقدامه لفتيات من أجل ممارسة الدعارة في فيلا بحي الرياض بالرباط.