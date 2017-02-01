 صادم وبالفيديو.. مغربية دخلات السبيطار في الإمارات بسبب زوجها المصري اللي خطف بناتها..وهذه هي التفاصيل المؤلمة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

فلاح مليونير من الصخيرات متهم بإعداد وكر للدعارة و سهرات ماجنة لخليجيين في فيلا بالرباط | حوادث و حقوق

فلاح مليونير من الصخيرات متهم بإعداد وكر للدعارة و سهرات ماجنة لخليجيين في فيلا بالرباط

صادم وبالفيديو.. مغربية دخلات السبيطار في الإمارات بسبب زوجها المصري اللي خطف بناتها..وهذه هي التفاصيل المؤلمة | مجتمع

صادم وبالفيديو.. مغربية دخلات السبيطار في الإمارات بسبب زوجها المصري اللي خطف بناتها..وهذه هي

عاجل..منطقة الكارة تهتز على وقع خبر مؤلم..وها شنو وقع في حديقة عمومية | حوادث و حقوق

عاجل..منطقة الكارة تهتز على وقع خبر مؤلم..وها شنو وقع في حديقة عمومية

حصري : أمن عين الشق يوقع بأكبر مروج لـالكوكايين بالمدينة القديمة بالدارالبيضاء | حوادث و حقوق

حصري : أمن عين الشق يوقع بأكبر مروج لـ''الكوكايين'' بالمدينة القديمة بالدارالبيضاء

عاجل..هذا ما قام به أحد الطالبين الذَين ظهرا في فيديو وهما يمارسان علاقة جنسية شاذة بطنجة | حوادث و حقوق

عاجل..هذا ما قام به أحد الطالبين الذَين ظهرا في فيديو وهما يمارسان علاقة جنسية شاذة بطنجة

بن كيران يترشح لولاية ثالثة كأمين عام للمصباح وتشكيل الحكومة يصل الباب المسدود | بوليتيك

بن كيران يترشح لولاية ثالثة كأمين عام ''للمصباح'' وتشكيل الحكومة يصل الباب المسدود

بالصورة.. فيديو قديم لفض شغب بين أنصار فريقين تم تداوله بالفايسبوك على أنه من أحداث الحسيمة..وهذه هي التفاصيل الحقيقية و الكاملة | مجتمع

بالصورة.. فيديو قديم لفض شغب بين أنصار فريقين تم تداوله بالفايسبوك على أنه من أحداث الحسيمة..وهذه

عاجل..هاكرز مغاربة يُوجهون ضربة موجعة لفنانة لبنانية معروفة..وها شنو دارو | ثقافة و فنون

عاجل..هاكرز مغاربة يُوجهون ضربة موجعة لفنانة لبنانية معروفة..وها شنو دارو

خطير ... إعتقال عدلين وبرلماني سابق لاتهامهم بالسطو على عقارات بالجديدة | مجتمع

خطير ... إعتقال عدلين وبرلماني سابق لاتهامهم بالسطو على عقارات بالجديدة

رسالة إلى حكام ''الشقيقة'' الجزائر

صادم وبالفيديو.. مغربية دخلات السبيطار في الإمارات بسبب زوجها المصري اللي خطف بناتها..وهذه هي التفاصيل المؤلمة

بتاريــخ : 9 فبراير 2017 / 18:53 صادم وبالفيديو.. مغربية دخلات السبيطار في الإمارات بسبب زوجها المصري اللي خطف بناتها..وهذه هي التفاصيل المؤلمة | مجتمع
صادم وبالفيديو.. مغربية دخلات السبيطار في الإمارات بسبب زوجها المصري اللي خطف بناتها..وهذه هي التفاصيل المؤلمة
علمت ''شوف تيفي'' بأن مغربية تدعى ''أحلام'' ترقد في إحدى المستشفيات بدولة الإمارات، عقب تعرضها للتعنيف على يد مجموعة من الأشخاص خلال بحثها عن طفلتيها اللتان تم اختطافهما من طرف والدهما المصري.


"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" بأن مغربية تدعى "أحلام" ترقد في إحدى المستشفيات بدولة الإمارات، عقب تعرضها للتعنيف على يد مجموعة من الأشخاص خلال بحثها عن طفلتيها اللتان تم اختطافهما من طرف والدهما المصري.

وقالت أحلام في اتصال لها مع "شوف تيفي" اليوم الخميس، في كشفها عن تفاصيل اختطاف ابنتيها، إنها سافرت صوب المغرب الأسبوع الماضي من أجل علاج ابنها الذي يعاني من الإعاقة، وخلال عودتها إلى الإمارات، تفاجأت بقيام زوجها المصري باختطاف ابنتيها "جنات وآية" البالغتين من العمر على التوالي 6 و8 سنوات إلى مصر.

وأضافت أحلام وهي تذرف الدموع وتتحدث بحرقة كبيرة بأنها، قامت بالذهاب إلى الحضانة التي تركتهما بها، لتتفاجأ بغيابهما قبل أن تتعرض للضرب المبرح على يد مجموعة من المربيين والمربيات من جنسيات مختلفة ومن بينهم مغربية، ليتم نقلها على وجه السرعة بواسطة سيارة للإسعاف إلى إحدى المستشفيات التي تلقت بها العلاج، موضحة بأنها حامل وقد يتسبب الاعتداء الذي تعرضت له في وقوع ضرر بكبدها.

وطالبت أحلام المسؤولين بالإمارات وبالمغرب، بالتدخل السريع وإعادة بناتها لحضنها، موضحة في الوقت ذاته بأن زوجها المصري والذي يعمل في مجال "الأفراح" قد يكون أخذ ابنتيها إلى مسقط رأسه بالقاهرة.

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي القاهرة مصر المسؤولين العلاج

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

بالصورة.. فيديو قديم لفض شغب بين أنصار فريقين تم تداوله بالفايسبوك على أنه من أحداث الحسيمة..وهذه هي التفاصيل الحقيقية و الكاملة | مجتمع

بالصورة.. فيديو قديم لفض شغب بين أنصار فريقين تم تداوله بالفايسبوك على أنه من أحداث الحسيمة..وهذه هي التفاصيل الحقيقية و الكاملة

خطير ... إعتقال عدلين وبرلماني سابق لاتهامهم بالسطو على عقارات بالجديدة | مجتمع

خطير ... إعتقال عدلين وبرلماني سابق لاتهامهم بالسطو على عقارات بالجديدة

مثير وهام للراغبين في الزواج..سعوديات يطلقن هاشتاغ سعوديات_نريد_الزواج_بأجنبي.. وها علاش+صور | مجتمع

مثير وهام للراغبين في الزواج..سعوديات يطلقن هاشتاغ ''سعوديات_نريد_الزواج_بأجنبي''.. وها علاش+صور

بالصور..إغماءات في صفوف الأساتذة المتدربين بسبب خوضهم إضرابا عن الطعام | مجتمع

بالصور..إغماءات في صفوف الأساتذة المتدربين بسبب خوضهم إضرابا عن الطعام

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

يا ربي السلامة.. جريمة قتل صابرين تتكرر بالدار البيضاء و ها شنو وقع فسيدي معروف | خارج البلاطو
منذ 49 دقيقة

يا ربي السلامة.. جريمة قتل صابرين تتكرر بالدار البيضاء و ها شنو وقع فسيدي معروف

لقطات مروعة لحظة سقوط فتاة من إحدى ألعاب الملاهي الخطيرة‎ | قنوات أخرى

لقطات مروعة لحظة سقوط فتاة من إحدى ألعاب الملاهي الخطيرة‎

شركة سامير تقدم مسطرة تفويت أصول الشركة المختصة في تكرير المواد البترولية | مال و أعمال

شركة ''سامير'' تقدم مسطرة تفويت أصول الشركة المختصة في تكرير المواد البترولية

لحظة مغادرة الأمير مولاي رشيد معرض الكتاب بالدار البيضاء | خارج البلاطو

لحظة مغادرة الأمير مولاي رشيد معرض الكتاب بالدار البيضاء

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

فلاح مليونير من الصخيرات متهم بإعداد وكر للدعارة و سهرات ماجنة لخليجيين في فيلا بالرباط | حوادث و حقوق
منذ 4 دقائق

فلاح مليونير من الصخيرات متهم بإعداد وكر للدعارة و سهرات ماجنة لخليجيين في فيلا بالرباط

صادم وبالفيديو.. مغربية دخلات السبيطار في الإمارات بسبب زوجها المصري اللي خطف بناتها..وهذه هي التفاصيل المؤلمة | مجتمع

صادم وبالفيديو.. مغربية دخلات السبيطار في الإمارات بسبب زوجها المصري اللي خطف بناتها..وهذه هي

عاجل..منطقة الكارة تهتز على وقع خبر مؤلم..وها شنو وقع في حديقة عمومية | حوادث و حقوق

عاجل..منطقة الكارة تهتز على وقع خبر مؤلم..وها شنو وقع في حديقة عمومية

حصري : أمن عين الشق يوقع بأكبر مروج لـالكوكايين بالمدينة القديمة بالدارالبيضاء | حوادث و حقوق

حصري : أمن عين الشق يوقع بأكبر مروج لـ''الكوكايين'' بالمدينة القديمة بالدارالبيضاء

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • contact@chouftv.ma
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.