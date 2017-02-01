صادم وبالفيديو.. مغربية دخلات السبيطار في الإمارات بسبب زوجها المصري اللي خطف بناتها..وهذه هي التفاصيل المؤلمة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' بأن مغربية تدعى ''أحلام'' ترقد في إحدى المستشفيات بدولة الإمارات، عقب تعرضها للتعنيف على يد مجموعة من الأشخاص خلال بحثها عن طفلتيها اللتان تم اختطافهما من طرف والدهما المصري.



"شوف تيفي"



علمت "شوف تيفي" بأن مغربية تدعى "أحلام" ترقد في إحدى المستشفيات بدولة الإمارات، عقب تعرضها للتعنيف على يد مجموعة من الأشخاص خلال بحثها عن طفلتيها اللتان تم اختطافهما من طرف والدهما المصري.

وقالت أحلام في اتصال لها مع "شوف تيفي" اليوم الخميس، في كشفها عن تفاصيل اختطاف ابنتيها، إنها سافرت صوب المغرب الأسبوع الماضي من أجل علاج ابنها الذي يعاني من الإعاقة، وخلال عودتها إلى الإمارات، تفاجأت بقيام زوجها المصري باختطاف ابنتيها "جنات وآية" البالغتين من العمر على التوالي 6 و8 سنوات إلى مصر.

وأضافت أحلام وهي تذرف الدموع وتتحدث بحرقة كبيرة بأنها، قامت بالذهاب إلى الحضانة التي تركتهما بها، لتتفاجأ بغيابهما قبل أن تتعرض للضرب المبرح على يد مجموعة من المربيين والمربيات من جنسيات مختلفة ومن بينهم مغربية، ليتم نقلها على وجه السرعة بواسطة سيارة للإسعاف إلى إحدى المستشفيات التي تلقت بها العلاج، موضحة بأنها حامل وقد يتسبب الاعتداء الذي تعرضت له في وقوع ضرر بكبدها.

وطالبت أحلام المسؤولين بالإمارات وبالمغرب، بالتدخل السريع وإعادة بناتها لحضنها، موضحة في الوقت ذاته بأن زوجها المصري والذي يعمل في مجال "الأفراح" قد يكون أخذ ابنتيها إلى مسقط رأسه بالقاهرة.