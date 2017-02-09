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عاجل..منطقة الكارة تهتز على وقع خبر مؤلم..وها شنو وقع في حديقة عمومية

بتاريــخ : 9 فبراير 2017 / 18:44 عاجل..منطقة الكارة تهتز على وقع خبر مؤلم..وها شنو وقع في حديقة عمومية | حوادث و حقوق
عاجل..منطقة الكارة تهتز على وقع خبر مؤلم..وها شنو وقع في حديقة عمومية
اهتزت منطقة الكارة قبل قليل من يومه الخميس، على وقع خبر مؤلم، بطله شخص أقدم على الانتحار داخل حديقة عمومية.

"شوف تيفي"

اهتزت منطقة الكارة قبل قليل من يومه الخميس، على وقع خبر مؤلم، بطله شخص أقدم على الانتحار داخل حديقة عمومية.

وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" فإن الهالك عثر عليه جثة هامدة في الحديقة، نتيجة تناوله لحبوب قيل بأنها سامة.

وأضاف المصدر ذاته بأن مصالح الدرك الملكي، حلت بعين المكان وفتحت تحقيقا للكشف عن ظروف وملابسات هذا الانتحار، بينما تم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموت لإخضاعها للتشريح.

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