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حصري : أمن عين الشق يوقع بأكبر مروج لـ''الكوكايين'' بالمدينة القديمة بالدارالبيضاء

بتاريــخ : 9 فبراير 2017 / 18:06 حصري : أمن عين الشق يوقع بأكبر مروج لـالكوكايين بالمدينة القديمة بالدارالبيضاء | حوادث و حقوق
حصري : أمن عين الشق يوقع بأكبر مروج لـ''الكوكايين'' بالمدينة القديمة بالدارالبيضاء
اعتقلت عناصر فرقة محاربة المخدرات التابعة للشرطة القضائية عين الشق ليلة أمس الأربعاء، مشتبهين بهما في الاتجار في مادة الكوكايين المخدرة ينشطان على مستوى المدينة القديمة بجانب المعرض الدولي للدار

شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر


اعتقلت عناصر فرقة محاربة المخدرات التابعة للشرطة القضائية عين الشق ليلة أمس الأربعاء، مشتبهين بهما في الاتجار في مادة الكوكايين المخدرة ينشطان على مستوى المدينة القديمة بجانب المعرض الدولي للدار البيضاء.

و حسب ما عاينت ''شوف تيفي'' فقد تم إلقاء القبض على الشخصين المذكورين بعدما نصبت فرقة محاربة المخدرات خطة أمنية محكمة أفضت إلى الإيقاع بتاجر السموم البيضاء الثلاثيني ,وهو في حالة تلبس رفقة شريك له , كما حجزت لديه 3 كبسولات من مخدر الكوكايين القوي.

و بعد تنقيط الموقوفين تبين أن الموقوف محل مذكرة بحث وطنية بتهم الاتجار في المخدرات الصلبة.
وقد تم اقتياد الموقوفين نحو المنطقة الأمينة عين الشق من أجل تعميق البحث معهما في المنسوب لهما قبل عرضهما على أنظار العدالة للبث في ملفهما.


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محاربة المخدرات شوف تيفي خطة أمنية كبسولات

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